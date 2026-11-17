hasat başladı: muğla'nın zeytin bahçelerinde hareketlilik

Muğla genelinde zeytin hasadı sezonu başladı. Kentte yaklaşık 1 milyon dekar alanda yetiştirilen zeytinlerde ağaçların olgunlaşmasıyla birlikte üreticiler bahçelere iniyor. Tarım alanlarında sabahın ilk ışıklarıyla başlayan çalışmalar, kırsal mahallelerde yoğun bir tempoya dönüştü.

Menteşe ilçesine bağlı Göktepe Mahallesi başta olmak üzere birçok köyde hasat mesaisi hız kazandı. Yıl boyunca ağaç bakımını yapan üreticiler, emeklerinin karşılığını almak için erken saatlerde zeytinliklere gidiyor ve gün boyu ağaçların arasında çalışıyor.

toplama yöntemi ve üreticinin mesaisi:

Üreticiler genellikle zeytinleri dallardan tek tek toplayıp kasalara dolduruyor. Toplama sırasında ürünlere zarar vermemeye özen gösteriliyor; bu nedenle hasat hem dikkat hem de yoğun emek gerektiriyor. Kırsal mahallelerdeki hareketlilik, hasadın sadece tarımsal bir faaliyet olmadığını, aynı zamanda ailelerin gündelik yaşamında da belirleyici olduğunu gösteriyor.

Bahçelerde yürütülen çalışmalar budama, bakım ve hasat döngüsünün bir parçası olarak sürüyor. Üreticiler, sezon boyunca elde ettikleri zeytinleri düzenli biçimde toplamak ve işleme tesislerine göndermek için planlı bir tempoda çalışıyor.

yağ üretimi ve kırsal ekonomiye etkisi:

Toplanan zeytinler büyük ölçüde yağ üretiminde değerlendiriliyor. Göktepe Mahallesi'ndeki üreticiler kasalara doldurdukları ürünleri yağ elde edilmesi amacıyla işleme merkezlerine gönderiyor. Hasat dönemi, kırsal mahallelerde ekonomik ve sosyal hareketlilik oluşturarak yerel ekonomiye katkı sağlıyor.

Muğla genelinde devam eden hasat çalışmalarının sezon boyunca üreticilerin yoğun mesaisiyle süreceği öngörülüyor. Hasadın ilerleyen günlerde de aynı tempoyla sürmesi bekleniyor ve üreticiler, elde edilecek ürünün değerlendirilmesi için hazırlıklarını sürdürüyor.

MUĞLA'DA YAKLAŞIK 1 MİLYON DEKAR ALANDA YETİŞTİRİLEN ZEYTİNDE HASAT SEZONU BAŞLADI. KENT GENELİNDE ZEYTİN AĞAÇLARININ OLGUNLAŞMASIYLA BİRLİKTE ÜRETİCİLER BAHÇELERE İNERKEN, MENTEŞE İLÇESİNE BAĞLI GÖKTEPE MAHALLESİ'NDE DE HASAT MESAİSİ HIZ KAZANDI. YIL BOYUNCA AĞAÇLARININ BAKIMINI YAPAN ÜRETİCİLER, EMEKLERİNİN KARŞILIĞINI ALMAK İÇİN SABAHIN ERKEN SAATLERİNDEN İTİBAREN ZEYTİN TOPLUYOR.