düzcede gürültü denetimi sonuçları:

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla il genelinde gerçekleştirilen denetimlerde abartı egzoz ve araç ses sistemleriyle çevreyi rahatsız eden sürücüleri mercek altına aldı.

Denetimler sırasında toplam 22 sürücü tespit edildi. Sürücülere 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun ilgili maddeleri kapsamında cezai işlem uygulandı; ayrıca söz konusu araçlar trafikten men edildi.

uygulanan yaptırımlar:

Yetkililer, yasa ihlali tespit edilen araçlara ilişkin idari para cezası ve trafikten men kararının uygulandığını, işlemlerin mevzuat çerçevesinde gerçekleştirildiğini bildirdi. Uygulamada öncelik, hem bireylerin rahatsız edilmesinin önlenmesi hem de trafik güvenliğinin korunması oldu.

denetimlerin devam edeceği vurgulandı:

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü açıklamasında, trafik güvenliğini tehdit eden ve vatandaşların huzurunu bozan kural ihlallerine yönelik denetimlerin artırılarak sürdürüleceği kaydedildi. Yetkililer benzer ihlallerin azaltılmasının kamu düzeni ve yaşam kalitesi için önemine dikkat çekti.

Vatandaşlardan da çevreyi rahatsız edecek davranışlardan kaçınmaları ve trafik kurallarına uymaları istendi; denetimlerin şehir genelinde rutin olarak devam edeceği belirtildi.

DÜZCE İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ, VATANDAŞLARIN HUZUR VE GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI, GÜRÜLTÜ KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ VE TRAFİK GÜVENLİĞİNİN ARTIRILMASI AMACIYLA İL GENELİNDE DENETİM GERÇEKLEŞTİRDİ.