Nifrit köprüsü yakınında meydana gelen kaza:

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, Manavgat-Alanya D-400 Karayolu Nifrit Köprüsü yakınlarında bir otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu kaza meydana geldi. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet yanarak hurdaya döndü.

Olay yeri müdahalesi ve yaralının durumu:

Çevredekilerin ihbarı üzerine kısa sürede bölgeye ulaşan 112 sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Motosiklet sürücüsü 78 yaşındaki Muhammet Kara, ağır yaralı olarak ambulansla hastaneye sevk edildi.

Sonuç ve soruşturma:

Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Muhammet Kara kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Olayla ilgili jandarma ve trafik ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı.

ANTALYA’NIN MANAVGAT İLÇESİNDE OTOMOBİL İLE MOTOSİKLETİN ÇARPIŞMASI SONUCU AĞIR YARALANAN MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ, KALDIRILDIĞI HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ.