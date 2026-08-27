Teneke kutuda biriktirdiği jiletlerle sokak hayvanlarını koruyor

uygulamanın kapsamı:

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde 9 yıldır kuaförlük yapan Mehmet Kartal, Cumhuriyet Mahallesi Güner Önce Caddesi'ndeki iş yerinde kullanılmış ve körelmiş jiletleri çöpe atmıyor. Yaklaşık 3 ay önce başlattığı uygulamayla müşterilerin tıraşında kullanılan eski jiletleri bir teneke kutu içinde biriktiriyor.

uygulamanın nasıl işlediği:

Kartal, kutunun ağzını kapatarak biriktirdiği jiletleri düzenli olarak hurdacılara teslim ediyor. Uygulama hem iş yerinde güvenlik sağlıyor hem de atıkların kontrolsüz şekilde sokaklara karışmasını engelliyor.

neden önem taşıyor:

Kullanılmış jiletlerin gelişigüzel şekilde atılmasının sokak hayvanları açısından ciddi tehlike oluşturduğuna dikkat çeken Kartal, jiletlerin hayvanların patilerini ve ağızlarını yaralayabildiğini, hatta ölümlerine neden olabildiğini belirtiyor. Ayrıca, "Hayvanların yanı sıra çöp toplayan insanlar da atık jiletlerden zarar görmektedir. Hayvanların ve insanların benim çöpe attığım jiletlerden zarar görmesine gönlüm razı olmadı. Bunun üzerine 3 ay önce müşterilerimi tıraş ettiğim körelmiş jiletleri teneke kutuda biriktirmeye başladım. Daha sonra kutunun ağzını kapatarak hurdacılara veriyorum" sözleriyle uygulamanın gerekçesini aktarıyor.

Mehmet Kartal'ın duyarlı davranışı, hem sokak hayvanlarının hem de atık toplayan insanların korunmasına yönelik örnek bir uygulama olarak dikkat çekiyor.

HİSARCIKLI KUAFÖR ESKİ JİLETLERİ ÇÖPE ATMIYOR, SOKAK HAYVANLARINI KORUYOR