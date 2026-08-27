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şehit ailesinden 'terörsüz türkiye' sürecine tam destek

Pençe-Kaplan'da 2020'de şehit düşen Ulaştırma Uzman Çavuş Mehmet Sinan Kılıç'ın ailesi, gözyaşlarıyla 'Terörsüz Türkiye' hamlesini destekledi.

GİRİŞ: 27 Ağustos 2026 - 12:10

GÜNCELLEME: 27 Ağustos 2026 - 12:29

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

şehit ailesinden 'terörsüz türkiye' sürecine tam destek

Pençe-Kaplan şehidi ailesi sürece destek veriyor:

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kaplan operasyonunda askeri aracın devrilmesi sonucu 2020 yılının Kasım ayında şehit olan Piyade Yarbay Rasim Sayan ile Ulaştırma Uzman Çavuş Mehmet Sinan Kılıç'ın ailesi, başlatılan "Terörsüz Türkiye" sürecine tam destek verdi. Şehidin Karaköprü ilçesinde yaşayan ailesi, acı içinde süreci sahiplenirken barış ve güvenlik vurgusu yaptı.

şehit haberi, aile ve duygular:

Mahmut ve Fehime Kılıç'ın 6 çocuğundan biri olan Mehmet Sinan (27) bekardı. Aile, taziyeye gelenlere ve kamuoyuna yaptıkları açıklamada, hem yaşadıkları derin acıyı hem de ülke için duydukları gururu dile getirdi. Baba Mahmut Kılıç, "Bizim ciğerimiz yandı, başkasının ciğeri yanmasın" sözleriyle anaların artık ağlamamasını istedi ve sürece desteğini belirtti.

barış vurgusu ve siyasi teşekkürler:

Babası Mahmut Kılıç, konuşmasında acı ve gururun bir arada olduğunu söyleyerek "Elhamdülillah bayrağımız göklerde dalgalanıyor" ifadesini kullandı. Kılıç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye süreci yönettikleri için teşekkür etti. Ayrıca toplumun farklı kesimlerine yönelik barış çağrısını yineleyerek, Kürt meselesinin ayrı bir konu olmadığını ve Kürt vatandaşların siyaset ve kamuda yer alabildiğini hatırlattı: "Milletvekili oluyorsun, memur oluyorsun, doktor oluyorsun, hakim oluyorsun, savcı oluyorsun, devletin her kademesinde görev alabiliyorsun."

Şehit annesi Fehime Kılıç da duyduğu acıya rağmen barış isteğini dile getirerek, "Ben şehit annesiyim ve barış istiyorum. Bu 'Terörsüz Türkiye' sürecini destekliyorum" dedi. Aile, gözyaşları arasında sürecin devam etmesini ve yeni şehit haberlerinin gelmemesini temenni etti.

IRAK&#039;IN KUZEYİNDEKİ PENÇE-KAPLAN OPERASYONUNDA ASKERİ ARACIN DEVRİLMESİ SONUCU ŞEHİT OLAN...

IRAK'IN KUZEYİNDEKİ PENÇE-KAPLAN OPERASYONUNDA ASKERİ ARACIN DEVRİLMESİ SONUCU ŞEHİT OLAN ULAŞTIRMA UZMAN ÇAVUŞ MEHMET SİNAN KILIÇ'IN AİLESİ, 'TERÖRSÜZ TÜRKİYE' SÜRECİNE TAM DESTEK VERDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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