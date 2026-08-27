Patnos'a yeni spor kompleksi: gençlere dört salonlu antrenman merkezi

Patnos Sporcu Fabrikası projesi hayata geçiriliyor

Patnos Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü bünyesinde planlanan Patnos Sporcu Fabrikası ile ilçenin spor altyapısı güçlendirilecek. Toplam 1.700 metrekare kullanım alanına sahip olacak tesis, gençlerin ve sporcuların ihtiyaçları gözetilerek modern standartlarda tasarlandı.

Tesisin özellikleri:

İki katlı kompleksin giriş katında 2, birinci katında 2 olmak üzere toplam 4 adet çok amaçlı cep salonu bulunacak. Ayrıca tesiste idari birimler ile sporcuların dinlenip sosyalleşebileceği modern bir kafeterya yer alacak. Bu düzenleme, antrenman ve sosyal faaliyetlerin aynı mekânda verimli biçimde yürütülmesine imkân sağlayacak.

Hedefler ve zaman çizelgesi:

Proje, ilçedeki yetenekli gençleri Türk sporuna kazandırmayı amaçlıyor. Tesisin 150 gün gibi kısa bir sürede tamamlanıp halka açılması planlanıyor; tamamlandığında farklı branşlarda aynı anda yüzlerce sporcunun nitelikli antrenman yapmasına olanak tanıyacak. Yerel altyapıya yapılacak bu yatırım, sporun tabana yayılması ve gençlerin düzenli faaliyetlerle buluşması açısından önem taşıyor.

Yerel yöneticiler ve yetkililer, projenin hayata geçirilmesiyle hem sportif performansın artırılmasını hem de gençlerin sosyal gelişimine katkı sağlanmasını hedeflediklerini belirtti. Patnos Sporcu Fabrikası, ilçede spor kültürünün güçlenmesine yönelik somut bir adım olarak öne çıkıyor.

PATNOS GENÇLİK VE SPOR İLÇE MÜDÜRLÜĞÜ BÜNYESİNDE HAYATA GEÇİRİLECEK OLAN "PATNOS SPORCU FABRİKASI" PROJESİYLE İLÇEDEKİ SPOR ALTYAPISINA BÜYÜK BİR GÜÇ KATILIYOR. TOPLAM BİN 700 METREKARELİK KULLANIM ALANINA SAHİP OLACAK 2 KATLI MODERN TESİS, SPORA VE GENÇLERE YENİ BİR SOLUK GETİRECEK.