Yangından etkilenen çocuklar için sanat ve oyunla psikososyal destek

Muğla il genelinde yaz ayı boyunca yaşanan yangınların ardından Büyükşehir Belediyesi, bölge halkına yönelik destek çalışmalarını sürdürüyor. Seydikemer ilçesindeki desteklerin yanı sıra, Fethiye Yeşilüzümlü Mahallesi’nde yangından etkilenen çocuklara yönelik düzenlenen dayanışma etkinliği dikkat çekti.

etkinlikte neler yapıldı:

Üzümlü Sanat Köyü Yalınayak Kültür Sanat Atölyeleri'nde Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen etkinliğe bölgede yaşayan ve orman yangınlarından etkilenen yaklaşık 50 çocuk katıldı. Etkinlik kapsamında psikolog eşliğinde yürütülen psikososyal destek odaklı resim atölyesi ile çocukların duygu ve deneyimlerini sağlıklı biçimde ifade etmeleri hedeflendi.

Etkinlikte ayrıca Bousai Temel Afet Bilinci oyunları oynatılarak afetlere karşı farkındalık kazandırıldı. Kil atölyesi ve yüz boyama gibi el işi ve eğlence odaklı çalışmalarda çocuklar yaşıtlarıyla bir araya gelerek hem öğrenme hem de sosyalleşme imkanı buldu. Köy okulu öğretmeninin atölye ziyaretleri ise yapılan çalışmalara eşlik etti.

yerel yetkililerin değerlendirmesi:

Fethiye Yeşilüzümlü Muhtarı Cengiz Çatal, yaşanan yangın döneminde Büyükşehir'in desteğinin her zaman hissedildiğini belirterek yapılan çalışmanın çocuklar için çok anlamlı olduğunu söyledi. Cengiz Çatal, yaşadıkları felaketin çocukların psikolojisini olumsuz etkilediğini ve etkinliğin bu sürece destek sağladığını vurguladı.

Ahmet Aras, Kıyı Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı sıfatıyla yaptığı değerlendirmede, yangınların doğada olduğu kadar insanların dünyasında da kalıcı izler bırakabileceğine dikkat çekti. Başkan Aras, Büyükşehir olarak sahada olduklarını, çocukların yaşadığı süreci paylaşabilecekleri güvenli alanlar oluşturduklarını ve onların yüzlerindeki gülümsemenin umut verdiğini ifade etti. Aras ayrıca yaralarımızı birlikte sarıyor, birlikte iyileşiyoruz mesajını yineledi.

Etkinlik, yangın sırasında ve sonrasında verilen desteğin bir parçası olarak; daha önce sağlanan konteyner, bisiklet, sera naylonu, balya ve yem gibi desteğin yanı sıra psikososyal iyileşmeye yönelik adımların da atıldığını gösterdi. Düzenlenen atölye ve oyunlar, yangının izlerini bir nebze olsun hafifletmeyi ve çocukların normal çocukluk deneyimlerine dönmesine katkı sağlamayı amaçladı.

MUĞLA İL GENELİNDE YAZ AYI BOYUNCA YAŞANAN YANGINLAR SONRASI BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VATANDAŞLARA DESTEK OLMAYA DEVAM EDİYOR.