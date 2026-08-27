Dursunbey'de eski binanın yıkımının ardından yeni orman işletme binasının temeli atıldı

Temel atma töreni:

Dursunbey ilçesinde hizmet veren Alaçam ve Dursunbey Orman İşletme Müdürlükleri için planlanan yeni hizmet binasının temeli törenle atıldı. Mevcut iki müdürlüğün kullandığı eski yapı, deprem analiz raporlarının olumsuz çıkması üzerine terk edilip yıkılmıştı; bunun üzerine Orman Genel Müdürlüğü'nün izniyle yeni bina 2026 yılı yatırım programına dahil edildi ve inşasına başlandı.

Törene katılanlar ve açılış:

Törene Balıkesir Orman Bölge Müdürü Musa Şen, Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan, ilçe protokolü, vatandaşlar ile her iki İşletme Müdürlüğü personeli katıldı. Açılış konuşmasını Alaçam İşletme Müdürü Hakkı Olçak yaptı ve törende projenin yerel hizmet kapasitesine katkısı vurgulandı.

Hedefler ve açıklamalar:

Bölge Müdürü Musa Şen konuşmasında, yeni hizmet binası tamamlandığında Alaçam ve Dursunbey İşletme Müdürlüklerinin vatandaşlara ve ormancılık sektörüne daha ferah bir ortamda hizmet vereceğini belirtti. Şen, inşaatın Kurum ve Devlet için hayırlı olmasını dileyerek, planlanan bitiş tarihi olan 2028 yerine iş programının hızlandırılarak 2027 yılında tamamlanmasının hedeflendiğini ifade etti.

DURSUNBEY’DE ORMAN İŞLETMESİNE YENİ HİZMET BİNASI