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Tekirdağ'da ayçiçeği için iklim testine 11 çeşitle yanıt

Tekirdağ'da 11 dekarda 11 ayçiçeği çeşidi erken, normal ve geç ekimlerde sınandı; elde edilecek veriler iklime uyum ve tohum tercihlerini belirleyecek.

GİRİŞ: 20 Ağustos 2026 - 12:50

GÜNCELLEME: 20 Ağustos 2026 - 13:11

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EDİTÖR: Berk Doğan

Tekirdağ'da ayçiçeği için iklim testine 11 çeşitle yanıt

çalışmanın alanı ve uygulanışı:

Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen demonstrasyon çalışması Muratlı ilçesi İnanlı Mahallesi'nde 11 dekarlık alanda gerçekleştirildi. Program kapsamında 11 farklı ayçiçeği çeşidi, her biri birer dekarlık parsellerde, erken, normal ve geç olmak üzere üç ayrı ekim döneminde toprakla buluşturuldu.

ekim zamanları ve izleme kriterleri:

Sezon boyunca çeşitlerin üç farklı ekim tarihine verdiği tepkiler sistematik olarak izlendi. Çalışmada geliştirilen takip programı, bitkilerin gelişim özellikleri, verim potansiyelleri ve kalite parametrelerini kapsayacak şekilde planlandı. Hasat sonrası elde edilen veriler kalite ve verim açısından karşılaştırmalı olarak değerlendirilecek.

amaç, destekler ve beklentiler:

Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, projenin temel amacının değişen iklim şartlarının tarımsal üretim üzerindeki etkilerini sahada ortaya koymak olduğunu vurguladı. Aksoy, üreticilerin iklim değişimine uyum sağlaması için doğru çeşit ve uygun ekim zamanı seçiminin önemine dikkat çekti; Bakanlık tarafından yürütülen yüzde 75 hibe destekli tohum projeleriyle üreticilere yönelik desteklerin sürdüğünü belirtti.

Aksoy ayrıca genç ve kadın üreticilerin desteklenmesine öncelik verdiklerini, tarımsal uygulamaların sahada üreticilere aktarılması amacıyla ziyaretlerin devam ettiğini aktardı. Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü tarafından geliştirilen milli ayçiçeği tohumlarının yaygınlaştırılmasının hedeflendiği, Tekirdağ genelinde bu yıl için yüksek verim beklentisi bulunduğu ve kentte yaklaşık 1 milyon 800 bin dekar alanda ayçiçeği ekimi yapıldığı ifade edildi.

Hasadın tamamlanmasının ardından ayrıntılı analizler yapılacak ve ortaya çıkacak sonuçlarla, değişen iklim koşullarına karşı Tekirdağlı üreticilerin hangi ayçiçeği çeşitlerini ve hangi ekim dönemlerini tercih etmelerinin daha uygun olacağına dair önemli veriler sağlanması hedefleniyor.

MURATLI&#039;NIN İNANLI MAHALLESİ&#039;NDE 11 DEKARLIK ALANDA GERÇEKLEŞTİRİLEN DEMONSTRASYON ÇALIŞMASINDA...

MURATLI'NIN İNANLI MAHALLESİ'NDE 11 DEKARLIK ALANDA GERÇEKLEŞTİRİLEN DEMONSTRASYON ÇALIŞMASINDA HASAT YAPILDI.

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Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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