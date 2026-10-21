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Düzceli arı yetiştiricisi Emine Kazancı'ya dünya gıda gününde ödül

Düzceli arı üreticisi Emine Kazancı, İzmir'de düzenlenen Dünya Gıda Günü programında arı sütü, propolis ve arı ekmeği çalışmalarına ödül aldı.

GİRİŞ: 21 Ekim 2026 - 11:26

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Düzceli arı yetiştiricisi Emine Kazancı'ya dünya gıda gününde ödül

Düzceli arı yetiştiricisi Emine Kazancı'ya dünya gıda gününde ödül

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), Tarım ve Orman Bakanlığı ve Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu (TGDF) iş birliğinde, Dünya Gıda Günü kapsamında İzmir'de düzenlenen programda Düzceli kadın arı yetiştiricisi Emine Kazancı ödüle layık görüldü. Etkinlik İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ev sahipliğinde "Bugün Yenilik Yap, Yarını Besle" temasıyla gerçekleştirildi.

ödül gerekçesi ve üretim çeşitlendirmesi:

Programda; gıda güvencesi, sürdürülebilir tarım ve gıda sistemlerinin güçlendirilmesi, doğal kaynakların etkin kullanımı, gıda israfının önlenmesi ve yenilikçi üretim yöntemlerinin yaygınlaştırılması gündeme alındı. Düzce'de ailesiyle birlikte arıcılık yapan Emine Kazancı, geleneksel bal üretimini arı sütü, propolis ve arı ekmeği gibi katma değerli ürünlerle çeşitlendirerek örnek bir işletmecilik sergiledi. Özellikle arı sütü üretimindeki çalışmaları jüri tarafından öne çıkarıldı ve bu üretici faaliyetleri kapsamında kendisine ödül takdim edildi.

kadın üreticilerin görünürlüğü ve tarımsal katkı:

Düzce İl Tarım ve Orman Müdürü Esra Uzun ile birlikte programa katılan Kazancı'nın ödüllendirilmesi, kadın üreticilerin tarımsal faaliyetlerdeki emeğinin görünür kılınması ve arıcılık sektörünün kırsal kalkınmadaki öneminin vurgulanması açısından anlamlı bulundu. Uzun, arıcılığın sadece ürün üretimiyle sınırlı kalmadığını; arıların tozlaşmaya sağladığı katkı sayesinde biyolojik çeşitliliğin korunmasında ve tarımsal üretimin sürdürülebilirliğinde kritik rol üstlendiğini belirtti.

Esra Uzun etkinlik sonrası yaptığı değerlendirmede şunları söyledi: "Arıcılık hem doğal ekosistemin korunması hem de kırsal ekonominin güçlendirilmesi açısından büyük önem taşımaktadır. Kadın üreticilerimizin bu alandaki başarıları bizler için ayrıca gurur kaynağıdır".

Uzun, ayrıca kadınların tarımsal üretimdeki rolunun güçlendirilmesine verdiği önemi vurgulayarak, "Kadın üreticilerimizin bilgi, emek ve azimleriyle tarımın her alanında daha güçlü yer almalarını önemsiyoruz. Düzceli kadın arı yetiştiricimiz Emine Kazancı’nın Dünya Gıda Günü gibi anlamlı bir etkinlikte ödüle layık görülmesi bizleri son derece mutlu etmiştir. Kendisini tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. İl Müdürlüğü olarak kadın üreticilerimizi desteklemeye, sürdürülebilir tarımsal üretimi geliştirmeye ve kırsal kalkınmayı güçlendirmeye yönelik çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Katılımcılar arasında kamu kurumları, uluslararası kuruluşlar, akademi, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör temsilcilerinin yer aldığı program, yerel üreticilerin yenilikçi yaklaşımlarının görünür hale getirilmesine ve kadın emeğinin desteklenmesine katkı sağlayan bir platform olarak değerlendirildi.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER GIDA VE TARIM ÖRGÜTÜ (FAO), TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI VE TÜRKİYE GIDA VE İÇECEK...

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER GIDA VE TARIM ÖRGÜTÜ (FAO), TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI VE TÜRKİYE GIDA VE İÇECEK SANAYİİ DERNEKLERİ FEDERASYONU (TGDF) İŞ BİRLİĞİNDE, DÜNYA GIDA GÜNÜ KAPSAMINDA İZMİR'DE DÜZENLENEN ETKİNLİKTE, DÜZCELİ KADIN ARI YETİŞTİRİCİSİ EMİNE KAZANCI ÖDÜLE LAYIK GÖRÜLDÜ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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