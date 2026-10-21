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İmeceyle akan umut: 80 yaşındaki Ali Yeşildağ köy çeşmelerini onarıyor

Yozgatlı 80 yaşındaki Ali Yeşildağ, kendi imkânlarıyla malzeme temin ederek köylülerle imece usulüyle yaklaşık 20 çeşme yaptırdı; yeni projelere devam ediyor.

GİRİŞ: 21 Ekim 2026 - 11:57

GÜNCELLEME: 21 Ekim 2026 - 12:05

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

İmeceyle akan umut: 80 yaşındaki Ali Yeşildağ köy çeşmelerini onarıyor

İmece geleneğini taşıyan bir girişim:

Yozgat'ta 80 yaşındaki Ali Yeşildağ, köy yolları, meralar ve yerleşim yakınlarına hayır amaçlı çeşmeler yaptırmaya devam ediyor. Kendi imkânlarıyla kum, çimento, demir ve hortum temin eden Yeşildağ, köylülerle birlikte çalışarak bugüne kadar yaklaşık 20 çeşmein yapılmasına öncülük etti.

Bu çeşmeler, yalnızca insanların değil, büyükbaş ve küçükbaş hayvanların da su ihtiyacını karşılayıp yoldan geçenlerin kullanabildiği, yaban hayatının da faydalandığı ortak alanlar olarak köy yaşamında önemli bir işlev görüyor. Yapılan her çeşme, bölgedeki imece geleneğinin güncel bir örneğini oluşturuyor.

Yapım süreci ve motivasyon:

Yeşildağ, yıllarca pazarlamacılık yaptığı dönemlerde keşfettiği köy sahalarını not ederek malzeme teminini kendi üzerine alıyor; köylüler ise işçilik desteği sağlıyor. Bu dayanışma sayesinde çeşmeler kısa sürede tamamlanıyor. Ali Yeşildağ, çalışmasını anlatırken, "Ben çeşmeye çok meraklıyım. 20 yaşımdan beri içimden geliyor... Şu durumda en azından 20 tane çeşme yaptırdım" ifadelerini kullandı.

Çeşmelerin bazılarını özel niyetlere adadığını belirten Yeşildağ, "Bunun 12 tanesi 12 imamlar aşkına Allah'ın rızası için" dedi ve planlarının sürdüğünü ekledi. Kendisi malzemeyi karşılarken, köylüler el birliğiyle işçilik yapıyor; bu yöntem hem maliyeti düşürüyor hem de toplumsal bağı güçlendiriyor.

Türbe bakımları ve bölgesel katkılar:

Yeşildağ yalnızca çeşme yapmakla kalmıyor, farklı köylerdeki türbelerin bakım ve onarımlarına da destek veriyor. Kırıkkale Koçubaba, Sungurlu'nun Aygar Dağı, Hacı Bektaş-ı Veli'nin kızı olarak anılan türbe ile Çarıklı, Yenice ve Göldağ köylerinde tamiratlar gerçekleştirdiğini aktarıyor. Bu çalışmalar onun için manevi bir anlam taşıyor.

Yeşildağ, türbelere yazdırdığı isimler ve taşlar hakkında da bilgi verdi: daha önce "Şehitler Serdarı" ismini yazdırdığını, şimdi ise 12 imamlar için taşlar yaptırdığını söyledi. Projelerinin çoğunu köy halkının misafirperverliği ve emeği tamamlıyor.

Büyüknefes Köyü Muhtarı Mustafa Aydın de desteklerini doğrulayarak, "Ali abim geldi. Kumunu, çimentosunu o alacak. İşçiliğini köylü olarak biz karşılıyoruz. Çeşmemiz hayırlı olsun köyümüze" dedi. Köylüler ve Yeşildağ arasındaki bu imece, yerel dayanışmanın somut bir göstergesi olarak öne çıkıyor.

Yeşildağ, halen bitmesi gereken bir çeşmesinin daha olduğunu belirterek, ömrü yettiğince yeni çeşmeler yaptırmayı hedeflediğini söylüyor. Yaptığı iş, İç Anadolu'nun uzun soluklu imece ve hayır geleneğini bugünlere taşıyan bir çabanın örneği olarak değerlendiriliyor.

HAYVAN SÜRÜLERİNİN VE YABAN HAYATININ SU İHTİYACINI KARŞILAMAK İÇİN YAPTIRILAN HAYIR ÇEŞMELERİ...

HAYVAN SÜRÜLERİNİN VE YABAN HAYATININ SU İHTİYACINI KARŞILAMAK İÇİN YAPTIRILAN HAYIR ÇEŞMELERİ, ASIRLIK BİR DAYANIŞMA KÜLTÜRÜNÜ YAŞATIYOR.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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