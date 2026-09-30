E-5 Avcılar'da kask kamerasına yansıyan motosiklet kazası

kaza ayrıntıları

Kaza, dün akşam saatlerinde E-5 karayolu Avcılar mevkii Beylikdüzü istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki motosiklet aniden önüne kıran bir otomobile çarptı ve sürücü kazanın etkisiyle yola savruldu.

görüntüde öne çıkanlar:

Kaza anı, motosiklet sürücüsünün kask kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde motorun seyir halinde olduğu ve sağ şeritte ilerlerken, sağ şeritte bulunan aracın aniden sola doğru manevra yaparak çarpışmaya neden olduğu görülüyor. Çarpışma anı ve sürücünün yere savruluşu net biçimde kayıt altında.

müdahale ve sağlık durumu:

Olay yerindeki vatandaşlar, kaza sonrası motosiklet sürücüsüne ilk müdahaleyi yaptı. Sürücü kafasından yaralanarak hastaneye kaldırıldı; yetkililerden alınan bilgiye göre hastanedeki tedavisi sürerken sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Olayla ilgili yetkili kurumların veya emniyetin açıklamasına ilişkin bilgi kaynak metinde yer almıyor. Kayıtlar, kazanın oluş şekline dair doğrudan görsel kanıt sağlıyor ve olayın trafik güvenliği açısından dikkat çekici olduğunu gösteriyor.

Avcılar E-5’te motosiklet kazası kask kamerasında