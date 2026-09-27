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EBS dijital platformuyle gerçekleştirilen delege seçimi Adana'da hız ve şeffaflık sağladı

Eğitim-Bir-Sen Adana Şubesi, 26 Eylül’de yapılan delege seçimlerinde ilk kez EBS Dijital Platform kullanılarak şeffaf, hızlı ve yüksek katılımlı bir süreç yaşandığını bildirdi.

GİRİŞ: 27 Eylül 2026 - 10:22

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EDİTÖR: Ayşe Şen

EBS dijital platformuyle gerçekleştirilen delege seçimi Adana'da hız ve şeffaflık sağladı

Eğitim-Bir-Sen Adana Şubesi delege seçimini tamamladı

Eğitim-Bir-Sen Adana Şubesi, 8. Olağan Genel Kurul'un ilk aşaması olan delege seçimlerini 26 Eylül Cumartesi günü saat 10.00'da başlayıp 17.00'de tamamlayarak sonlandırdı. Seçimlerde ilk kez uygulanan EBS Dijital Platform üyelerin oy verme süreçlerini kolaylaştırdı.

Dijital uygulama sahadan tam not aldı:

Şube Başkanı Mustafa Sarıgeçili, seçimlerin şeffaf, hızlı ve düzenli yürütülmesi amacıyla hayata geçirilen dijital uygulamanın sahadan olumlu geri dönüş aldığını belirtti. Üyeler, akıllı telefonlarına indirdikleri uygulama üzerinden oy kullanacakları okul ve sandık numaralarını kısa sürede öğrenerek sandık başına gitti; bu sayede organizasyonun kalitesi arttı.

Sahada kardeşlik ve yüksek katılım:

Sarıgeçili, seçim heyecanının yalnızca merkezde değil ilçelerde de yoğun şekilde yaşandığını vurguladı. Şube yönetimi gün boyu okullardaki seçim alanlarını ziyaret ederek ilçe başkanları, iş yeri temsilcileri ve üyelerle bir araya geldi. Sandık başlarında tutulan demokrasi nöbetleri ve üyelerin sürece gösterdiği yoğun ilgi, sendikanın tabandaki gücünü teyit etti.

Başkan Sarıgeçili, delege seçimlerinin teşkilata yakışır bir olgunluk ve yüksek katılımla tamamlandığını, sürecin kaybedeni olmadığını; kazananın kardeşlik, dayanışma ve sendikal mücadele olduğunu söyledi. Yönetim kurullarına, sandık görevlilerine ve oy kullanan tüm üyelere teşekkür etti.

Sarıgeçili ayrıca, kurucu genel başkan merhum Mehmet Akif İnan ile genel başkan Ali Yalçın tarafından belirlenen ilkeler ışığında Adana’da hak, adalet ve emek mücadelesinin sürdürüleceğini kaydetti. Tamamlanan delege seçimiyle tazelenen güven ve güçlü teşkilat yapısının, yeni dönemde eğitim çalışanlarının sesi olmaya devam edeceği ifade edildi.

Belirlenen yeni delegeler, 17 Ekim 2026 tarihinde gerçekleştirilecek olan 8. Olağan Genel Kurul’da şube başkanı ve yönetimini belirleyecek.

EĞİTİM-BİR-SEN ADANA ŞUBESİ 8. OLAĞAN GENEL KURUL DELEGE SEÇİMLERİNDE İLK KEZ &quot;EBS DİJİTAL...

EĞİTİM-BİR-SEN ADANA ŞUBESİ 8. OLAĞAN GENEL KURUL DELEGE SEÇİMLERİNDE İLK KEZ "EBS DİJİTAL PLATFORM" SİSTEMİ KULLANILDI.

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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