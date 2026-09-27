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Kültürpark'ta kitap coşkusu: İZKİTAP okurları son günde yazarlarla buluşuyor

8. İzmir Kitap Fuarı İZKİTAP, Kültürpark'ta imza günleri, söyleşiler ve çocuk-erişkin etkinlikleriyle yoğun ilgi gördü; fuar 27 Eylül'de sona eriyor.

GİRİŞ: 27 Eylül 2026 - 12:02

GÜNCELLEME: 27 Eylül 2026 - 12:07

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EDİTÖR: Kaan Yavuz

Kültürpark'ta kitap coşkusu: İZKİTAP okurları son günde yazarlarla buluşuyor

İzmirli okurlar hafta sonunu kitapla doldurdu:

İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen 8. İzmir Kitap Fuarı İZKİTAP, hafta sonunun ilk gününde Kültürpark'ı binlerce kitapsevere açtı. Çocuklardan yetişkinlere kadar geniş bir katılım sağlayan fuarda imza günleri, söyleşiler ve yaş gruplarına özel etkinlikler dikkat çekti.

Fuarın sekizinci gününde Kültürpark’ın en hareketli noktalarından biri imza alanlarıydı. Okurlar, gördükleri yazarlardan kitaplarını imzalatmak ve fotoğraf çektirmek için uzun kuyruklar oluşturdu. Aileler çocuklarıyla birlikte favori yazarların yanına gelerek anı ölümsüzleştirdi.

Genç yazarlar ve çocuk edebiyatı ön planda:

Genç okurların ilgi gösterdiği isimler arasında Adora Yağmur, Beyza Alkoç, Emre Gül, Maral Atmaca, N.G. Kabal ve Selin Solaris vardı. Çocukların sevdiği yazarlar Fatih Tuncay, Hanzade Servi, Mavisel Yener ve Mert Arık ise minik okurlarıyla buluştu ve okuma sevgisini pekiştiren anlara imza attı.

Fuar, farklı yaş gruplarını aynı atmosferde bir araya getirerek edebiyatı erişilebilir kıldı. Gün boyu süren imza programlarına ek olarak atölyeler ve çocuklara yönelik etkinlikler fuarın hareketli akışını oluşturdu.

Çeşitli kuşaklardan yazarlar kitapseverlerle bir arada:

Orta ve yetişkin kuşağı da fuarda yoğun ilgi gördü. Behiç Ak, Başak Sayan, Bülent Emrah Parlak, Hikmet Hükümenoğlu, Polat Özlüoğlu, Tuğrul Keskin ve Zeynep Oral gibi isimler okurlarıyla sohbet etti. İzmir Büyükşehir Belediyesi İzmir Kent Kitaplığı standında ise Aybala Yentürk, Fabio Tito, Mert Rüstem, Nejat Yentürk, Nihan Özdal, Onur Eryeşil ve Yağmur Alkır okurlarla buluştu.

Fuarın bu birlikteliği, farklı kuşaklardan okurların aynı mekânda edebiyatı tartışmasına ve paylaşmasına olanak verdi; imza ve söyleşi alanları gün boyunca canlı kaldı.

İZKİTAP bugün sona eriyor:

İZKİTAP, son gününde de (27 Eylül) okurları yazar, şair, gazeteci ve akademisyenlerle buluşturmaya devam edecek. Programda Ali Nesin, Aytül Akal, Cihat Çiçek, Hidayet Karakuş, Naim Babüroğlu, Nilüfer Açıkalın, Sinan Meydan ve Tuğrul Keskin gibi isimler yer alıyor; katılımcılar imza ve söyleşi programlarında okurlarla bir araya gelecek.

Kültürpark’ta kitapseverler 10.00 - 20.00 saatleri arasında fuarı ücretsiz ziyaret edebilecek. Etkinlik programına kitapizmir.com adresinden ulaşmak mümkün.

8. İZMİR KİTAP FUARI İZKİTAP, HAFTA SONUNUN İLK GÜNÜNDE YOĞUN İLGİ GÖ

8. İZMİR KİTAP FUARI İZKİTAP, HAFTA SONUNUN İLK GÜNÜNDE YOĞUN İLGİ GÖ

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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