Miyom ameliyatında hayatını kaybeden Gülşah için dosya ağır ceza mahkemesine gönderildi

Antalya'da 5 Nisan 2022'de Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde miyom ameliyatı sırasında yaşamını yitiren Gülşah Gizem Angı davasında bir sonraki aşamaya geçildi. Akdeniz Üniversitesi'nce verilen soruşturma izninin ardından Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 10 kişi hakkında "taksirle insan öldürme" suçundan dava açılmıştı.

Dava süreci ve bilirkişi raporu:

Antalya 15. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 6. duruşmasına Angı ailesi, taraf avukatları ve tutuksuz yargılanan sanıklardan S.B. katıldı. Duruşmada, Adli Tıp Üçüncü Üst Kurulu'nun Angı'nın ölümünü aşırı sıvı yüklenmesine bağlayan raporu tartışıldı. Taraf avukatlarının görüşlerinin alınmasının ardından cumhuriyet savcısı, suç vasfında değişiklik yapılmak üzere "ihmal suretiyle kasten öldürme" şüphesiyle görevsizlik kararı verilmesini talep etti.

Sanıklardan S.B. savunmasında, olay anında içeride olmadığını, merhumun durumu kötüleşince yardım için müdahil olduğunu belirterek beraat talep etti.

Mahkeme kararı ve sonraki adım:

Mahkeme, görevsizlik kararı vererek dosyayı ağır ceza mahkemesine gönderdi. Karar, dava dosyasının suç vasfı ve soruşturmanın kapsamı yönünden ağır ceza mahkemesinde değerlendirilmesini öngörüyor.

Ailenin ve avukatın açıklamaları:

Angı ailesinin avukatı Onur Şahin, mahkeme çıkışında yaptığı açıklamada, olayın basit bir hekim hatasından öte bir vaka olduğunu savundu. Şahin, ameliyatta kullanılan ve kendilerince "suç aleti" olarak nitelendirilen demo cihazın hangi yollarla, kimler tarafından temin edilip kullanıldığının belli olmadığını, bu noktaların soruşturulması gerektiğini söyledi. Şahin, yaklaşık 5 yıldır sürdürdükleri hukuk mücadelesinin bu kararla yeni bir aşamaya girdiğini belirtti ve görevsizlik kararını hukuka uygun bulduklarını kaydetti.

Şahin, ayrıca cihazın temin edilmesinde ve kullanılmasında menfaat elde edenlerin, eğitimi olmayan kişilerin sorumluluklarının araştırılması gerektiğini vurguladı ve adaletin yerini bulması için davanın takipçisi olacaklarını ifade etti.

Aile bireylerinin duyguları ve beklentileri:

Baba Ayhan Angı, avukatlarına teşekkür ederek, "Canım yavrumun kanının yerde kalmayacağına inanıyorum" dedi ve mahkemenin kararına güvendiğini belirtti. Angı, adalete olan inancını yineleyerek sorumluların Türk adaleti önünde hak ettiği cezayı alacağına inandıklarını söyledi.

Anne Vijdan Angı ise duruşma sonrası gözyaşları içinde, adalet tecelli ettiğinde içlerinin bir nebze olsun rahatlayacağını belirtti: "Yavrum bir nebze de olsa rahat uyuyacak."

Dava, görevsizlik kararının ardından ağır ceza mahkemesine sevk edildi; bundan sonraki süreçte suç vasfı ve sorumlulukların kapsamı ağır ceza mahkemesinde değerlendirilecek.

ANNE VİJDAN BABA AYHAN ANGI (ARŞİV)