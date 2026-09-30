sınır kapısı yolunda çarpışma: motosiklet sürücüsü ağır yaralandı

Kaza ve müdahale:

Edinilen bilgiye göre Kilis Öncüpınar sınır kapısı yolu üzerinde meydana gelen kazada, V.P. (22) idaresindeki 79 ABH 376 plakalı motosiklet ile B.D. (35) yönetimindeki Hyundai 31 BCN 141 plakalı otomobil çarpıştı.

Olayı görenlerin ihbarı üzerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri kaza yerine yönlendirildi. Sağlık ekipleri, yaralı iki sürücüyü olay yerindeki ilk müdahalelerin ardından ambulansla Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesine sevk etti.

Yaralıların durumu:

Kazada iki kişi yaralandı; yaralılardan motosiklet sürücüsünün durumunun ağır olduğu bildirildi. Hastanede tedavi ve gerekli tetkikler sürüyor.

Soruşturma sürüyor:

Polis ekipleri kaza ile ilgili tahkikat başlattı. Olay yerinde yapılacak inceleme, delil çalışması ve görgü tanıklarının ifadeleri doğrultusunda kazanın nedenine ilişkin detaylar netleştirilecek.

İHBAR ÜZERİNE KAZA YERİNE 112 ACİL SAĞLIK VE POLİS EKİBİ SEVK EDİLDİ. KAZADA YARALANAN SÜRÜCÜLER, SAĞLIK GÖREVLİLERİNCE PROF. DR. ALAEDDİN YAVAŞCA DEVLET HASTANESİNE KALDIRILDI.