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Edirne'de kontrolden çıkan otomobil park halindeki aracı ve konteynerleri sürükleyerek durdu

Kurtuluş Mahallesi'nde Ş.U. idaresindeki 22 AU 247 plakalı otomobil kontrolden çıkarak 22 ADK 368 plakalı araca ve çöp konteynerlerine çarptı; yaralanma yok.

GİRİŞ: 28 Eylül 2026 - 23:57

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Edirne'de kontrolden çıkan otomobil park halindeki aracı ve konteynerleri sürükleyerek durdu

kaza yerinde neler oldu:

Edinilen bilgiye göre, Kurtuluş Mahallesi Ahmet Taşçı Caddesi'nde Ş.U. idaresindeki 22 AU 247 plakalı otomobil kontrolden çıktı. Araç, cadde üzerinde park halindeki 22 ADK 368 plakalı otomobile çarptı, ardından çöp konteynerlerini sürükleyerek durabildi.

hasar ve yaralanma durumu:

Kazada yaralanan olmadı; araçlarda ve konteynerlerde maddi hasar meydana geldi.

EDİRNE’DE OTOMOBİL PARK HALİNDEKİ ARACA VE KONTEYNERLERE ÇARPTI

EDİRNE’DE OTOMOBİL PARK HALİNDEKİ ARACA VE KONTEYNERLERE ÇARPTI

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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