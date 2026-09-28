Edirne'de kontrolden çıkan otomobil park halindeki aracı ve konteynerleri sürükleyerek durdu

kaza yerinde neler oldu:
Edinilen bilgiye göre, Kurtuluş Mahallesi Ahmet Taşçı Caddesi'nde Ş.U. idaresindeki 22 AU 247 plakalı otomobil kontrolden çıktı. Araç, cadde üzerinde park halindeki 22 ADK 368 plakalı otomobile çarptı, ardından çöp konteynerlerini sürükleyerek durabildi.
hasar ve yaralanma durumu:
Kazada yaralanan olmadı; araçlarda ve konteynerlerde maddi hasar meydana geldi.
EDİRNE’DE OTOMOBİL PARK HALİNDEKİ ARACA VE KONTEYNERLERE ÇARPTI
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