Dolar 48,1142 +0,07%
Euro 56,2158 +0,07%
Bist 14.669,59 +1,36%
Altın Gram 7.244,94 -0,23%
EUR/USD 1,1678 +0,02%
Brent Petrol 85,18 -2,39%
--°

Edremit kavşağında ışık tartışması: çarpışmada 5 kişi yaralandı

Van Edremit'te çevreyolu kavşağında kamyonet ile otomobil çarpıştı, 5 kişi yaralandı; vatandaşlar devreye alınmayan trafik ışıklarına tepki gösterdi.

GİRİŞ: 26 Ağustos 2026 - 10:31

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Edremit kavşağında ışık tartışması: çarpışmada 5 kişi yaralandı

Kaza yerinde ilk müdahale:

Van’ın Edremit ilçesinde, Üçüncü Etap Çevreyolu Memursen TOKİ kavşağında meydana gelen kazada bir hafif ticari kamyonet ile bir otomobil çarpıştı. Olayda 34 FGT 717 plakalı hafif ticari kamyonet ile 06 DOV 759 plakalı otomobilin karıştığı aktarıldı.

Çarpışmanın etkisiyle hafif ticari araçta bulunan iki kişi ile otomobilde bulunan üç kişi yaralandı; yaralılardan birinin bebek olduğu bildirildi. İhbarın ardından sağlık ekipleri, polis ve Edremit İtfaiye Grup Amirliği olay yerine sevk edildi. Yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

İnceleme ve soruşturma başlatıldı:

Emniyet ekipleri ve ilgili birimler kazayla ilgili inceleme başlattı. Kaza nedeniyle kavşakta trafik akışı geçici olarak etkilendi; yetkililer delil toplama ve kazanın oluş nedenine ilişkin değerlendirme yaptı. Kazaya karışan araçların ve plaka bilgilerin doğruluğu haberde korunmuştur.

Vatandaşlardan trafik ışıkları tepkisi:

Bölgede aylar önce kurulan ancak henüz devreye alınmadığı belirtilen trafik ışıkları, yurttaşların tepkisine neden oldu. Vatandaşlar, kavşakta sık sık kaza yaşandığını ve ışıkların çalıştırılmamasının tehlike yarattığını belirterek yetkililere çağrı yaptı. Bir vatandaş, "Aylar önce yapılan trafik ışıkları neden çalıştırılmıyor? Trafik ışıklarının çalışmaması nedeniyle sık sık trafik kazası yaşanıyor" diyerek endişesini dile getirdi.

Yetkililerden gelen resmi bir açıklama henüz paylaşılmadı; soruşturma ve trafik düzenlemesine ilişkin kararlar ilerleyen saatlerde netleşecek. Olayla ilgili gelişmeler, ilgili kurumların yürüttüğü inceleme sonrasında kamuoyuyla paylaşılacak.

VAN’IN EDREMİT İLÇESİNDE KAPALI KASA KAMYONET İLE OTOMOBİLİN ÇARPILMASI SONUCU MEYDANA GELEN...

VAN’IN EDREMİT İLÇESİNDE KAPALI KASA KAMYONET İLE OTOMOBİLİN ÇARPILMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA KİŞİ YARALANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Gölbaşı'nda sürücünün hakimiyeti kayboldu, kamyon yan yattı
images

Denetimde ortaya çıktı: Adıyaman'da ehliyetsiz motosiklet sürücüsüne 86 bin lira...
images

Kovancılar'da yeni alınan üç gebe inek yangında telef oldu
images

Gaziantep'te yasa dışı kenevir ekimine operasyon: 9 kişi gözaltında

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Kovancılar'da yeni alınan üç gebe inek yangında telef oldu

Çocuklar zaferi uzayla selamladı: Yunusemre’de planetaryum ve vr turları

Antikte tıp ipuçları: Zeugma mozaiğinde olası ekinus işareti

Gökyüzünde rekabet: Siirt'te savaşan İHA yarışı sürüyor

TREND HABERLER

İlk rus transfer: Galatasaray'ın yeni yüzü Aleksey Batrakov

Kayseri Kadın FK üç yabancı bir yerliyle kadroyu genişletti

Nazilli'de müzikle dolu yaz gecesi

Bursa'da kavşağa dönüş yapan araca çarpan jip: iki özel güvenlik görevlisi yaşamını yitirdi

Geyikkoşan sahilinde binlerce kişi Rafet El Roman ile coştu

Nevada'da yön değiştiren rüzgarların hızlandırdığı yangın 61 bin dönümü küle çevirdi

MHP'den çiftçilere destek çağrısı: NBŞ ve fiyat dengesizliği endişe yaratıyor

Trabzonspor evinde Başakşehir'i 2-1 mağlup etti