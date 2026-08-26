Edremit kavşağında ışık tartışması: çarpışmada 5 kişi yaralandı

Kaza yerinde ilk müdahale:

Van’ın Edremit ilçesinde, Üçüncü Etap Çevreyolu Memursen TOKİ kavşağında meydana gelen kazada bir hafif ticari kamyonet ile bir otomobil çarpıştı. Olayda 34 FGT 717 plakalı hafif ticari kamyonet ile 06 DOV 759 plakalı otomobilin karıştığı aktarıldı.

Çarpışmanın etkisiyle hafif ticari araçta bulunan iki kişi ile otomobilde bulunan üç kişi yaralandı; yaralılardan birinin bebek olduğu bildirildi. İhbarın ardından sağlık ekipleri, polis ve Edremit İtfaiye Grup Amirliği olay yerine sevk edildi. Yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

İnceleme ve soruşturma başlatıldı:

Emniyet ekipleri ve ilgili birimler kazayla ilgili inceleme başlattı. Kaza nedeniyle kavşakta trafik akışı geçici olarak etkilendi; yetkililer delil toplama ve kazanın oluş nedenine ilişkin değerlendirme yaptı. Kazaya karışan araçların ve plaka bilgilerin doğruluğu haberde korunmuştur.

Vatandaşlardan trafik ışıkları tepkisi:

Bölgede aylar önce kurulan ancak henüz devreye alınmadığı belirtilen trafik ışıkları, yurttaşların tepkisine neden oldu. Vatandaşlar, kavşakta sık sık kaza yaşandığını ve ışıkların çalıştırılmamasının tehlike yarattığını belirterek yetkililere çağrı yaptı. Bir vatandaş, "Aylar önce yapılan trafik ışıkları neden çalıştırılmıyor? Trafik ışıklarının çalışmaması nedeniyle sık sık trafik kazası yaşanıyor" diyerek endişesini dile getirdi.

Yetkililerden gelen resmi bir açıklama henüz paylaşılmadı; soruşturma ve trafik düzenlemesine ilişkin kararlar ilerleyen saatlerde netleşecek. Olayla ilgili gelişmeler, ilgili kurumların yürüttüğü inceleme sonrasında kamuoyuyla paylaşılacak.

VAN’IN EDREMİT İLÇESİNDE KAPALI KASA KAMYONET İLE OTOMOBİLİN ÇARPILMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA KİŞİ YARALANDI.