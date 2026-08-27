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Edremit'te sağlık altyapısı güçleniyor: vali inşaatı yerinde inceledi

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Edremit'te yapımı süren yeni devlet hastanesi inşaatında çalışmaları yerinde inceleyip yetkililerden bilgi aldı.

GİRİŞ: 27 Ağustos 2026 - 12:46

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EDİTÖR: Selin Yıldız

Edremit'te sağlık altyapısı güçleniyor: vali inşaatı yerinde inceledi

Edremit yeni devlet hastanesi inşaatında son durum:

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Edremit ilçesinde devam eden yeni devlet hastanesi inşaatını ziyaret ederek şantiye çalışmalarını yerinde inceledi. İnceleme sırasında proje sorumluları ve yüklenici firma yetkililerinden çalışmalarda gelinen aşama hakkında detaylı bilgi aldı.

İnceleme ve yetkililerden alınan bilgiler:

Vali Ustaoğlu, inşaatın farklı bölümlerini gezerek yürütülen işleri gözlemledi ve yetkililerle teknik konular ile iş programı hakkında görüşmeler yaptı. Yetkililer, çalışmaların planlanan takvim doğrultusunda ilerlediğini ve eksiksiz bir teslim için koordinasyonun sürdüğünü aktardı.

Yerel sağlık hizmetlerine beklenen katkılar:

Projenin tamamlanmasıyla bölgenin sağlık altyapısının güçlendirilmesinin hedeflendiğini vurgulayan Ustaoğlu, Edremit ve çevre ilçelerdeki vatandaşlara daha kapsamlı sağlık hizmeti sunulacağını belirtti. Yapımı süren hastanenin hizmete girmesiyle acil, yataklı tedavi ve poliklinik kapasitesinde artış sağlanması bekleniyor.

Vali Ustaoğlu, inceleme sırasında yapılan bilgilendirmelerin ardından çalışmaların takibinin devam edeceğini ifade etti ve projenin zamanında tamamlanması için ilgili kurumlarla koordinasyonun sürdürüleceğini kaydetti.

BALIKESİR VALİSİ İSMAİL USTAOĞLU, EDREMİT’TE YAPIMI HIZLA DEVAM EDEN YENİ DEVLET HASTANESİ...

BALIKESİR VALİSİ İSMAİL USTAOĞLU, EDREMİT’TE YAPIMI HIZLA DEVAM EDEN YENİ DEVLET HASTANESİ İNŞAATINDA İNCELEMELERDE BULUNDU. USTAOĞLU, ÇALIŞMALARIN SON DURUMU HAKKINDA YETKİLİLERDEN BİLGİ ALDI.

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

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