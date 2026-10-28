Edremit'te sosyal medyadaki paylaşım tutuklamaya yol açtı: öğretmen cezaevinde

Olayın gelişimi:

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Edremit Güvenlik Büro Amirliği ekipleri, sosyal medya platformlarında yürütülen sanal devriye çalışmaları sırasında Instagram'da herkese açık olarak paylaşılan bir içeriğin suç unsuru taşıdığı değerlendirmesinde bulundu. Paylaşımın, Emniyet tarafından yapılan ilk değerlendirmede 'Devletin Egemenlik Alametlerini Aşağılama' ile 'Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanun’a Muhalefet' suçlarını oluşturabileceği belirtildi.

İlk tespitlerin ardından durum nöbetçi Cumhuriyet Savcılığına bildirildi ve soruşturma süreci başlatıldı.

Soruşturma ve hukuki süreç:

Yapılan çalışmalar sonucu paylaşımı gerçekleştiren Instagram hesabının 'BARYEK' kullanıcı adıyla olduğu ve hesabın Edremit İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı 75. Yıl Ortaokulu'nda görev yapan 48 yaşındaki Ferdi Çıbuk'a ait olduğu saptandı. Şüphelinin ikametinde yapılan aramada incelenmek üzere 1 adet cep telefonu ve 1 adet dizüstü bilgisayar ele geçirildi.

Gözaltına alınan Ferdi Çıbuk'un emniyet ve savcılık sorgulamaları tamamlandıktan sonra sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili tahkikat ve adli işlemler devam ediyor.

Resim öğretmeni sosyal medya paylaşımı nedeniyle tutuklandı