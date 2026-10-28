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Avcılar'da molozların düşmesi sonrası Olga Boz'tan tepki: 'insan hayatı bu kadar ucuz olmamalı'

Avcılar'da kentsel dönüşüm sırasında kopan parçalar Olga Boz'un bahçesine düştü; Boz, müteahhitin 'abartıyorsunuz' sözünü paylaşarak yasal haklarını arayacağını açıkladı.

GİRİŞ: 28 Ekim 2026 - 14:02

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Avcılar'da molozların düşmesi sonrası Olga Boz'tan tepki: 'insan hayatı bu kadar ucuz olmamalı'

Olayın gelişimi

İstanbul Avcılar'da, Denizköşkler Mahallesi'nde önceki gün kentsel dönüşüm kapsamında yürütülen bir yıkım sırasında binadan kopan parçalar, ünlü oyuncu Alina Boz'un annesi Olga Boz'un oturduğu evin bahçesine düştü. Olay anında evde bulunanların korku yaşadığı, çevredeki çocukların okuldan yeni dönmüş olduğu belirtildi.

Yaşanan anlar:

Olga Boz, çatının ve duvar parçalarının bahçeye düştüğü anlara ilişkin görüntüleri sosyal medyada paylaşarak duruma tepki gösterdi. Boz, paylaşımında yaşananları detaylandırdı ve yıkımı yapan firma yetkilisinin kendisine 'Sanki biri ölmüş gibi abartıyorsunuz' dediğini iddia etti.

Boz'un açıklaması ve hukuki kararlılık:

Paylaşımında, "Biz çalışıyoruz, vergilerimizi ödüyoruz. Güvenli bir yaşam istemek en doğal hakkımız" diyen Olga Boz, benzer olayları yaşayanların yalnız olmadığını vurguladı. Boz, yaşananların takipçisi olacaklarını ve yasal haklarını arayacaklarını belirtti. Açıklamada ayrıca "Sevmek, her şeye göz yummak değildir" ifadesiyle tepkisini özetledi.

Olayın ardından bölgedeki kentsel dönüşüm çalışmaları ve uygulanan güvenlik önlemleriyle ilgili sorular gündeme gelirken, Olga Boz'un sosyal medya paylaşımı hem komşular hem de kamuoyunda tartışma başlattı.

Avcılar’da Alina Boz’un annesinden kentsel dönüşüm tepkisi

Avcılar’da Alina Boz’un annesinden kentsel dönüşüm tepkisi

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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