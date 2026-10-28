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Urla'da jandarmanın Bademler baskını: uyuşturucu ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi

İzmir Urla'da jandarmanın Bademler'de düzenlediği operasyonda 102 gram metamfetamin ile çeşitli uyuşturucular ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi; biri tutuklandı.

GİRİŞ: 28 Ekim 2026 - 14:01

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Urla'da jandarmanın Bademler baskını: uyuşturucu ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Urla'da operasyon

İzmir İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Urla İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bademler Mahallesi'nde uyuşturucu imal ve ticareti yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Çalışma kapsamında düzenlenen operasyonda G.A. ve A.İ. yakalandı.

ele geçirilenler:

Şüphelilerin üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramada 3 paket halinde toplam 102 gram metamfetamin, 2 gram skunk, 6 ekstazi hap, 1 esrar katkılı sigara, uyuşturucu içme aparatı, 1 muşta ile 7,65 milimetre çapında ruhsatsız tabanca, bu silaha ait şarjör ve 5 fişek ele geçirildi.

soruşturma ve yargı süreci:

Yapılan sorgulamada şüphelilerden G.A.'nın cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan 8 yıl 6 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi. Jandarmadaki işlemlerin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi Cumhuriyet Savcılığındaki sorguların ardından mahkemeye çıkarılan şüphelilerden biri tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ELE GEÇİRİLENLER

ELE GEÇİRİLENLER

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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