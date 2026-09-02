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Efeler kavşağında iki Volkswagen çarpıştı: 1'i bebek 4 yaralı

Aydın'ın Efeler ilçesinde İzmir Bulvarı otoban kavşağında iki Volkswagen çarpıştı; müdahale sonucu 1'i bebek 4 kişi yaralandı.

GİRİŞ: 02 Eylül 2026 - 14:36

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Efeler kavşağında iki Volkswagen çarpıştı: 1'i bebek 4 yaralı

Efeler kavşağında trafik kazası

Aydın'ın Efeler ilçesinde öğle saatlerinde meydana gelen trafik kazasında iki otomobilin çarpışması sonucu dört kişi yaralandı. Kaza, Zeybek Mahallesi İzmir Bulvarı otoban kavşağı üzerinde saat 13.30 sıralarında gerçekleşti.

Edinilen bilgilere göre, 26 ANF 484 plakalı Volkswagen marka otomobili O.D. kullanırken, karşı yöndeki 09 ABU 42 plakalı Volkswagen marka otomobili Z.Ş. yönetiyordu. Kavşak içinde henüz belirlenemeyen bir nedenle iki araç çarpıştı ve çarpışmanın etkisiyle savrulan 09 ABU 42 plakalı araçta bulunanlar yaralandı.

Kaza anı ve yaralananlar:

Çarpışma sonucu araçta yolcu konumunda bulunan H.K., N.D. ve bebek H.D. ile hava yastıkları patlayan aynı araçtaki yolcu A.Ş. yaralandı. Yaralılardan H.K. araç içinde sıkıştı; kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Müdahale ve soruşturma:

İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri hızla olay yerine gelerek sıkışan yaralıyı araçtan çıkardı ve sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri, kaza sonucu yaralanan 1'i bebek olmak üzere 4 kişiye olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulanslarla hastaneye sevk etti.

Hastaneye kaldırılan yaralılar tedavi altına alınırken, kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Aydın&#039;da trafik kazası: 1&#039;i bebek 4 yaralı

Aydın'da trafik kazası: 1'i bebek 4 yaralı

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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