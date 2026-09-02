Çivril'de kontrolünü kaybeden araç 15 metrelik yükseklikten göle düştü

kaza ve ilk müdahale:

Denizli’nin Çivril ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen kazada, Dinar yönünden Çivril istikametine seyreden 03 FP 043 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda savrularak yaklaşık 15 metre yükseklikten göle uçtu. Olay, Çivril’e bağlı Işıklı Mahallesi Akgöz Pınarları mevkiinde gerçekleşti.

kurtarma çalışmaları:

Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Suda gömülen araçta sıkışan 39 yaşındaki sürücü M.E.U., Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin müdahalesiyle araçtan çıkarıldı. Ekiplerin müdahalesiyle sürücünün araç içinden çıkarılması sağlandı.

durum ve soruşturma:

Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Uluten, sağlık ekipleri tarafından Çivril Şehit Hilmi Öz Devlet hastanesine götürüldü. Kaza ile ilgili jandarma ekipleri tarafından inceleme başlatıldı; olayın nedenine ilişkin çalışmalar sürüyor.

ÇİVRİL İLÇESİNDE KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİL, YAKLAŞIK 15 METRE YÜKSEKLİKTEN GÖLE UÇTU. ARAÇTA SIKIŞAN SÜRÜCÜ, İTFAİYE TARAFINDAN KURTARILDI.