kılıç: tetik çekenler çerçeve yasadan yararlanamayacak, bursa için yatırımlar hızlanıyor

Osmangazi Yörük Türkmen Derneği ziyaretinde gündem: çerçeve yasa ve yerel projeler

AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç, eski milletvekili ve eski AK Parti Bursa İl Başkanı Hayrettin Çakmak ile birlikte Osmangazi Yörük Türkmen Derneği'ni ziyaret etti. Dernek Başkanı Dinçer Akyel ve Başkan Vekili Cennet Cankılıç'ın ev sahipliğinde Tophane'deki hizmet binasında düzenlenen sabah buluşmasında dernek üyeleri yoğun katılım gösterdi. Kılıç, toplantıda ülke gündemi ile Bursa'ya ilişkin devam eden kamu yatırımlarını ve bölgesel projeleri değerlendirdi.

Çerçeve yasa: şeffaf süreç ve istisnalar

Kılıç, Çerçeve Yasa'ya dair detayları aktardı; süreçlerin şeffaf şekilde yürütüldüğünü, görüşmelerin ve raporların açıklandığını söyledi. Kılıç, terörle mücadeleye ilişkin sürecin hangi koşullarda izleme komisyonlarına bağlanacağını anlattı ve "tetik çeken, talimat veren, azmettiren kişilerin asla bu süreçten yararlanamayacağı" noktasını özellikle vurguladı. Ayrıca görüşmelerde, terörist başı Öcalan ile ilgili görüşmelerin de tek tek yayınlandığını belirtti ve komisyonda birçok detayın derinlikli şekilde ele alındığını ifade etti.

Kılıç, Milli Güvenlik Kurulu raporlarına atıf yaparak, örgütün aktivitesinin sona erdiği ve silahların bırakıldığı tespitinin ardından izleme komisyonlarının kurulacağını söyledi. Sürecin milletçe takip edildiğini, kamuoyuna açık işlediğini belirterek vatandaşların bu konuda rahat olması gerektiğini dile getirdi.

Ekonomi görünümü ve sosyal destekler:

Ekonomik gelişmelere de değinen Kılıç, enflasyon kaynaklı yüklerin farkında olduklarını; küresel gelişmeler ve bölgesel savaşların Türkiye ekonomisini etkilediğini hatırlattı. Uygulanan politikaların etkilerinin zamanla daha belirgin hale geleceğini savunan Kılıç, "2027 itibarıyla daha rahat bir dönem geçireceğiz" öngörüsünü paylaştı ve Ankara'daki NATO Zirvesi'nde ülke liderlerinin Türkiye'nin duruşuna ilgi gösterdiğini sözlerine ekledi.

Kılıç, emeklilere yönelik desteklerin süreceğini ve özellikle evi veya aracı olmayan vatandaşlara yönelik yeni aylık destek mekanizmaları üzerinde çalışmalar yapıldığını belirtti. Sosyal desteklerin artan ihtiyacı gözeterek genişletileceğini ifade etti.

Bursa yatırımları: sağlık, ulaşım ve bölgesel gelişim

Sağlık altyapısında genişleme planları:

Şehirdeki sağlık yatırımlarına ilişkin açıklamalarda bulunan Kılıç, Ali Osman Sönmez Devlet Hastanesi için açılış çalışmalarının sürdüğünü ve hedefin hastanenin Ekim ayında hizmete alınması olduğunu söyledi. Mevcut Bursa Şehir Hastanesi kapasitesinin kentin ihtiyacını karşılamakta yetersiz kaldığını belirten Kılıç, doğu kesiminin sağlık ihtiyacına dikkat çekti.

Bursa'nın doğu bölgesine hizmet verecek şekilde yaklaşık bin yatak kapasiteli yeni bir hastane planlandığını, bu amaçla arazi araştırmalarının devam ettiğini aktardı. Kılıç, bu yatırımla şehir merkezine eklenen sağlık hizmetlerinin dengelenmesinin hedeflendiğini söyledi.

Ulaşım yatırımları ve raylı sistem hedefleri:

Ulaşımda Şehir Hastanesi ile Emek İstasyonu arasındaki metro hattının önemine dikkat çeken Kılıç, projenin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından güncel rakamlarla 16 milyar lira tutarında bir yatırım öngördüğünü söyledi. Hattın 2027 itibarıyla hizmete alınmasının hedeflendiğini belirtti.

Kılıç, Bursa'daki raylı sistem ağının genişletileceğini, mevcut 39 kilometre olan raylı sistem uzunluğunun 45 kilometre'ye çıkarılacağını söyledi. Ayrıca Kuzey Çevre Yolu'nda çalışmaların sona yaklaştığını ve Mudanya Çevre Yolu'nda kamulaştırma süreçlerinin son aşamada olduğunu belirtti.

Dağ bölgesine cezaevi planı ve bölgesel kalkınma:

Dağ ilçelerine yönelik yatırım gündeminden de söz eden Kılıç, bölgeye cezaevi yapılmasına yönelik bir çalışmanın gündemde olduğunu açıkladı. Bu tür yatırımların sadece merkezde değil, kırsal ve dağ bölgelerinde de ekonomik hareketlilik yaratacağını vurguladı. Kılıç, bölgesel projelerin geniş bir perspektifle ele alındığını, yatırımların farklı alanlara yayılmasının hedeflendiğini ifade etti.

Toplantıda sorulan sorulara yanıt veren Kılıç, sürecin tüm yönleriyle izlenip kamuoyuyla paylaşıldığını belirterek hem güvenlik hem de hizmet yatırımlarında şeffaflığı ön plana koyduklarını söyledi. Ziyaret, dernek üyeleriyle yapılan değerlendirmeler ve soru-cevap bölümünün ardından sona erdi.

AK PARTİ BURSA MİLLETVEKİLİ AHMET KILIÇ, OSMANGAZİ YÖRÜK TÜRKMEN DERNEĞİ’NDE BURSA VE ÜLKE GÜNDEMİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARDA BULUNDU. ÇERÇEVE YASA’NIN KAPSAMINA İLİŞKİN KONUŞAN KILIÇ TETİK ÇEKEN, TALİMAT VEREN VE AZMETTİREN KİŞİLERİN SÜREÇTEN YARARLANAMAYACAĞINI SÖYLEDİ. KILIÇ, AYRICA BURSA’YA YAKLAŞIK BİN YATAKLI YENİ HASTANE, METRO HATTINDA 2027 HEDEFİ VE DAĞ BÖLGESİNE CEZAEVİ PLANINA İLİŞKİN DE BİLGİLER VERDİ.