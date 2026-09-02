Ak Parti MKYK üyesi Zeynep Çiftçi memleketinde son yolculuğuna uğurlandı

Zeynep Çiftçi için son görev

AK Parti Kadın Kolları Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi Şanlıurfalı Zeynep Beyazgül Çiftçi (44), bir süredir tedavi gördüğü Ankara'daki hastanede doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Çiftçi'nin naaşı ailesi tarafından memleketi Şanlıurfa'ya getirildi.

Vefat ve tedavi süreci:

Uzun süredir Ankara'da devam eden tedavi sürecinin ardından vefat eden Çiftçi için Ankara'daki hastane yetkililerinin müdahaleleri sonuç vermedi. 44 yaşındaki Zeynep Çiftçi'nin vefatı, yakın çevresi ve parti teşkilatında üzüntüye neden oldu.

Cenaze töreni ve katılımcılar:

Çiftçi için düzenlenen tören Yusufpaşa Camisi'nde gerçekleştirildi; öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından cenaze, Bediüzzaman Mezarlığı'nda toprağa verildi. Törene Çiftçi'nin yakınlarının yanı sıra Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Asuman Cevahir Yazmacı, Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Tören sırasında katılımcılar, Çiftçi'nin ailesine başsağlığı dileklerini iletti; AK Parti teşkilatından gelen temsilciler ise merhumun partideki çalışmalarına vurgu yaptı. Cenaze süreci, Şanlıurfa'daki yakın çevre ve il yönetimi tarafından takip edildi.

AK PARTİ MKYK ÜYESİ ZEYNEP ÇİFTÇİ İÇİN YUSUFPAŞA CAMİSİ'NDE ÖĞLE NAMAZINI MÜTEAKİP CENAZE NAMAZI KILINDI.