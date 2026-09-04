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Efeler'de belediye şoförlerine güvenli sürüş ve ilk yardım eğitimi

Efeler Belediyesi şoförlerine Aydın Emniyetiyle düzenlenen eğitimde trafik kuralları, güvenli sürüş ve AFAD uyumlu ilk yardım uygulamaları anlatıldı.

GİRİŞ: 04 Eylül 2026 - 14:11

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EDİTÖR: Serkan Varol

Efeler'de belediye şoförlerine güvenli sürüş ve ilk yardım eğitimi

Eğitimin amacı ve katılımcılar:

Efeler Belediyesi, bünyesinde görev yapan şoför personelin hizmet kalitesini artırmak ve trafikte can ile mal güvenliğini yükseltmek amacıyla kapsamlı bir eğitim programı başlattı. Program, Park ve Bahçeler Müdürlüğü bünyesindeki şoförleri hedef aldı ve uygulamalı ile teorik oturumları bir arada sundu.

Eğitim; Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Emniyet mensubu uzman eğitmenler, personelin hem yasal mevzuat hem de güvenli sürüş teknikleri konusundaki yetkinliklerini pekiştirmeye odaklandı.

Eğitimde ele alınan teknik konular:

Oturumlarda sürüş tekniklerinden iş hukukuna, sürüş öncesi hazırlıklardan trafikte risk analizine kadar geniş bir içerik işlendi. Katılımcılara; hava ve yol koşullarına göre güvenli takip mesafesi ve hız yönetimi, lastik basıncı kontrolü, fren muayenesi, ayna ayarları ve emniyet kemeri kullanımının önemi detaylı biçimde aktarıldı.

Ayrıca kör noktalar, kavşak geçişleri ve yayalara karşı dikkat edilmesi gereken risk unsurları üzerinde duruldu; pratik örneklerle olası tehlikeler ve bunlara karşı alınacak önlemler gösterildi. Eğitimde hem bireysel hem de araç bazlı kontrol listeleri paylaşıldı.

Sağlık, kaza yönetimi ve ilk yardım uygulamaları:

Program sadece sürüş teknikleriyle sınırlı kalmadı; şoförlerin fiziki ve zihinsel sağlığını koruma yöntemleri de işlendi. Kaza veya arıza durumlarında reflektör yerleşimi, araçları güvenli bölgeye taşıma ve yol güvenliğini sağlama adımları uygulamalı olarak anlatıldı.

İlk yardım bölümlerinde ise AFAD standartlarına uygun öncelikler öğretildi; temel müdahaleler, yaralı taşınması ve olay yerinde güvenliğin sağlanması gibi konulara vurgu yapıldı. Eğitim, katılımcıların pratik yapmasına imkan tanıyan senaryolarla sonlandırıldı.

Belediye yetkilileri, programın şoförlerin mesleki yeterliliğini artırmasının yanı sıra halkın trafikte daha güvenli hizmet almasına katkı sunacağını belirtti. Süreklilik hedeflenerek benzer eğitimlerin diğer birim personeline de yaygınlaştırılması planlanıyor.

EFELER BELEDİYESİ ŞOFÖRLERİNE TRAFİK EĞİTİMİ

EFELER BELEDİYESİ ŞOFÖRLERİNE TRAFİK EĞİTİMİ

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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