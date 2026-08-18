Dolar 47,9275 +0,01%
Euro 55,4953 -0,03%
Bist 14.127,98 -0,03%
Altın Gram 6.767,03 -0,66%
EUR/USD 1,1577 +0,00%
Brent Petrol 91,72 +0,77%
--°

Efeler'de kavşakta mendil satan kadın trafik kazasında yaşamını yitirdi

Efeler'de kavşakta mendil ve su sattığı iddia edilen 68 yaşındaki Günay Çimentepe'ye kamyonet çarptı; hastanede yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

GİRİŞ: 18 Ağustos 2026 - 12:52

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Efeler'de kavşakta mendil satan kadın trafik kazasında yaşamını yitirdi

Kaza detayları:

Aydın'ın Efeler ilçesi Mimar Sinan Mahallesi Otoban Kavşağı'nda meydana gelen kazada, iddialara göre kavşakta mendil ve su satan Günay Çimentepe (68)'ye, 06 EMY 408 plakalı kamyonet çarptı. Araç sürücüsü E.Y. yönetimindeki kamyonetin henüz belirlenemeyen bir nedenle çarptığı bildirildi. Çarpmanın etkisiyle Çimentepe savrularak ağır yaralandı.

Müdahale ve tedavi süreci:

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Çağrı Merkezi ekipleri sevk edildi. Olay yerinde sağlık ekiplerinin ilk kontrollerinde Çimentepe'nin kalbinin durduğu tespit edildi; yapılan kalp masajıyla kısa süreliğine hayata döndürüldü ve ardından Aydın Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen doktorların çabaları sonuç vermedi ve Çimentepe yaşamını yitirdi.

Soruşturma sürüyor:

Olayla ilgili polis ekipleri tarafından başlatılan soruşturma devam ediyor. Kazanın nedenine ilişkin incelemeler ve olay yerindeki değerlendirmeler yetkililerce sürdürülüyor.

AYDIN&#039;IN EFELER İLÇESİNDE MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA TRAFİK IŞIKLARINDA DURAN ARAÇLARA MENDİL...

AYDIN'IN EFELER İLÇESİNDE MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA TRAFİK IŞIKLARINDA DURAN ARAÇLARA MENDİL VE SU SATTIĞI İDDİA EDİLEN YAŞLI KADIN HAYATINI KAYBETTİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Büyükçekmece'de otomobilin İETT otobüsüne çarpması sonucu 3 kişi yaralandı, bir...
images

Taşköprü'de kavşak çarpışmasında bir çift yaşamını yitirdi
images

Sapanca'da çatı katı yangını itfaiye ve vatandaş iş birliğiyle kontrol altına al...
images

Niğde'de şarampole yuvarlanan araçla kafa kafaya çarpışma: biri ağır, yedi yaral...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Büyükçekmece'de otomobilin İETT otobüsüne çarpması sonucu 3 kişi yaralandı, bir yolcu sıkıştı

Taşköprü'de kavşak çarpışmasında bir çift yaşamını yitirdi

Sapanca'da çatı katı yangını itfaiye ve vatandaş iş birliğiyle kontrol altına alındı

Niğde'de şarampole yuvarlanan araçla kafa kafaya çarpışma: biri ağır, yedi yaralı

TREND HABERLER

Mersin Spor Kulübü hedefini büyüttü: şampiyonluk ve Süper Lig dönüşü

Geleceğin deniz koruyucuları: Bayburt'ta hayalet ağ farkındalığı

Yozgat'ta düzenlenen baskında bir zanlı cezaevine gönderildi

Kırıkkale'de takip sonucu yurt dışına çıkarma ve uyuşturucu suçlarından iki hükümlü yakalandı

Samsunspor başkanından transfer planı: forvet ve orta saha öncelikli

Çankırı-Ankara yolunda çarpışma: araçlar hasar gördü, herkes yara almadan kurtuldu

Doğu Sussex'te raydan çıkan trenin üç vagonu yan yattı: tahliye ve soruşturma sürüyor

Erzincan'ın saklı yaylası Sohmarik, sosyal medyanın yeni rotası