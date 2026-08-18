Efeler'de kavşakta mendil satan kadın trafik kazasında yaşamını yitirdi

Kaza detayları:

Aydın'ın Efeler ilçesi Mimar Sinan Mahallesi Otoban Kavşağı'nda meydana gelen kazada, iddialara göre kavşakta mendil ve su satan Günay Çimentepe (68)'ye, 06 EMY 408 plakalı kamyonet çarptı. Araç sürücüsü E.Y. yönetimindeki kamyonetin henüz belirlenemeyen bir nedenle çarptığı bildirildi. Çarpmanın etkisiyle Çimentepe savrularak ağır yaralandı.

Müdahale ve tedavi süreci:

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Çağrı Merkezi ekipleri sevk edildi. Olay yerinde sağlık ekiplerinin ilk kontrollerinde Çimentepe'nin kalbinin durduğu tespit edildi; yapılan kalp masajıyla kısa süreliğine hayata döndürüldü ve ardından Aydın Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen doktorların çabaları sonuç vermedi ve Çimentepe yaşamını yitirdi.

Soruşturma sürüyor:

Olayla ilgili polis ekipleri tarafından başlatılan soruşturma devam ediyor. Kazanın nedenine ilişkin incelemeler ve olay yerindeki değerlendirmeler yetkililerce sürdürülüyor.

AYDIN'IN EFELER İLÇESİNDE MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA TRAFİK IŞIKLARINDA DURAN ARAÇLARA MENDİL VE SU SATTIĞI İDDİA EDİLEN YAŞLI KADIN HAYATINI KAYBETTİ.