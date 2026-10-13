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Efeler'de parklar yeni yüzüne kavuşuyor

Başkan Anıl Yetişkin öncülüğünde Efeler Belediyesi ekipleri, mahalle mahalle ağaç budama ve çim biçme yaparak parkları daha estetik ve güvenli kılıyor.

GİRİŞ: 13 Ekim 2026 - 10:52

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Efeler'de parklar yeni yüzüne kavuşuyor

belediye çalışmaları yerinde sürdürüyor:

Anıl Yetişkin öncülüğünde yürütülen çalışmalarda amaç, kent genelindeki yeşil alanların korunması, estetik görünümün artırılması ve vatandaşların güvenle kullanabileceği yaşam alanlarının oluşturulmasıdır. Efeler Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, mahalle mahalle gerçekleştirdikleri düzenleme ve bakım faaliyetleriyle parkların konforunu yükseltiyor.

yapılan işler ve uygulama biçimi:

Ekipler Mimar Sinan, Efeler, Şahnalı, Dereköy ve Adnan Menderes mahallelerinde kapsamlı bakım çalışmaları gerçekleştirdi. Belirlenen noktalarda ağaç budama ve çim biçme işlemleri yapılarak çevre düzeni sağlandı. Ağaçların kuruyan, zarar gören ve kontrolsüz uzayan dalları budanarak hem bitkilerin sağlıklı gelişimi desteklendi hem de dal kırılmalarının önüne geçilerek yaya güvenliği artırıldı.

topluma ve çevreye katkıları:

Biçilen çimler ve düzenlenen ortak kullanım alanları, parkların daha bakımlı ve estetik görünmesini sağlıyor. Mahalle mahalle yürütülen müdahaleler, yeşil alanların korunmasını teşvik ederken sürdürülebilir bir kent estetiğine katkıda bulunuyor. Belediye ekipleri, daha yeşil, temiz ve yaşanabilir bir Efeler hedefi doğrultusunda çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

EFELER’DE YEŞİL ALANLARA BAKIM

EFELER’DE YEŞİL ALANLARA BAKIM

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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