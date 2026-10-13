Bolvadin yollarında güvenlik için jandarma aralıksız denetimde

Denetimler geniş kapsamlı ve sürekli:

Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde görevli jandarma trafik ekipleri, sorumluluk sahasındaki tüm karayollarında kesintisiz denetimler gerçekleştiriyor. Bolvadin İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, trafiğin yoğun olduğu güzergahlarda düzenli kontrol yaparak sürücülere güven vermeyi ve olası kazaların önüne geçmeyi hedefliyor.

Öne çıkan güzergahlar ve öncelikli kontroller:

Denetimler özellikle Bolvadin - Çobanlar, Emirdağ - Bolvadin ve Çay - Bolvadin karayollarında yoğunlaşıyor. Ekipler, hız ve emniyet kemeri uygulamalarının yanı sıra seyir halinde cep telefonu kullanımı üzerinde titizlik gösteriyor; durdurulan araçlarda ayrıca sürücü belgesi, ruhsat, araç muayenesi, alkol ve yorgunluk kontrolleri yapılıyor.

Sürücü güvenliği ve hizmet anlayışı:

Jandarma trafik ekipleri, ilçe genelinde gece gündüz sahada bulunarak can ve mal güvenliğini korumaya yönelik çalışma yürütüyor. Bu yaklaşım, trafik güvenliğini artırmanın yanı sıra toplumsal güven duygusunu pekiştiriyor ve takdir toplayan bir mesai örneği oluşturuyor.

AFYONKARAHİSAR’IN BOLVADİN İLÇESİNDE JANDARMA TRAFİK EKİPLERİ, SORUMLULUK SAHASINDAKİ TÜM KARAYOLLARINDA GERÇEKLEŞTİRDİKLERİ KESİNTİSİZ DENETİMLERLE SÜRÜCÜLERE GÜVEN VERİRKEN, OLASI KAZALARIN DA ÖNÜNE GEÇİYOR.