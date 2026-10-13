kullanıcıya uygun kozmetik yorumu sunan bölümle ürün seçimi kolaylaşıyor

TRUMY App ile kişiselleştirilmiş ürün yorumlarına erişim

Kozmetik ve kişisel bakım ürünleri hakkındaki kullanıcı yorumları, tüketicilerin satın alma kararlarında önemli bir kaynak oluştursa da tek başına yeterli olmayabiliyor. Bir ürünün genel puanı yüksek olsa bile cilt tipi, saç yapısı, kullanım amacı ve uygulama koşulları gibi değişkenler farklı sonuçlara yol açabiliyor. Bu sebeple deneyimlerin hangi kişisel koşullar altında oluştuğu bilgisi, tüketicinin kendi ihtiyaçlarına en uygun ürünü seçmesinde belirleyici oluyor.

kullanıcı özellikleri değerlendirme:

Dijital platform TRUMY App, kullanıcı deneyimlerini daha anlamlı hale getirmek için geliştirdiği 'Bana Uygun' bölümüyle öne çıkıyor. Bölüm, kullanıcıların ürün kategorisi seçimine göre paylaşılan yorumları; saç bakımında saç tipi ve bakım ihtiyacı, cilt bakımında cilt özellikleri ve kullanım amacı gibi kişisel parametrelere göre gruplayıp gösteriyor. Bu sayede aynı ürüne ilişkin farklı sonuçlar arayan kullanıcılar, kendilerine benzer profildeki kişilerin paylaşımlarını öncelikli olarak inceleyebiliyor.

uygulamanın yaklaşımı ve hedefleri:

TRUMY yetkilisi Nicolas Joy, platformun amacını kullanıcıların genel puanlara körü körüne güvenmesini engellemek ve ürün araştırmasını kişisel ihtiyaçlarla ilişkilendirmek olarak tanımlıyor. Joy, kullanıcı yorumlarının tüketicilere rehberlik edebileceğini ancak bu deneyimlerin kesin sonuç kabul edilmemesi gerektiğini vurguluyor. Uygulama; kullanıcıların kendi özellikleriyle örtüşen değerlendirmelere daha hızlı ulaşmasını sağlayarak, yanlış beklenti ve memnuniyetsizlik riskini azaltmayı hedefliyor.

Türkiye’de geliştirilen uygulamanın bu yeni bölümü, tüketicilere alternatifleri karşılaştırırken daha niş ve kişiselleştirilmiş bir bakış açısı sunuyor. Kullanıcılar, yalnızca ortalama puanlara bakmak yerine kendi profil ve beklentilerine yakın deneyimleri inceleyerek daha isabetli tercihler yapabiliyor; böylece hem geri bildirimlerin kalitesi artıyor hem de satın alma sürecindeki belirsizlik azalıyor.

KOZMETİK VE KİŞİSEL BAKIM ÜRÜNLERİNE İLİŞKİN KULLANICI DENEYİMLERİNİ BİR ARAYA GETİREN TRUMY APP’TE, KULLANICILARIN KENDİLERİNE UYGUN ÜRÜN DENEYİMLERİNE ULAŞABİLMESİ SAĞLANIYOR.