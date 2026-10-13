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Bahçeli: Atina'daki siyasetçilere saygı ve dostluk çağrısı, silah ticaretine vurgu

MHP lideri Devlet Bahçeli, grup toplantısında Atina'daki siyasetçilere seslenerek Türkiye'nin saygı ve dostluğunun silah ticaretinden güçlü olduğunu belirtti.

GİRİŞ: 13 Ekim 2026 - 11:36

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EDİTÖR: Merve Çelik

Bahçeli: Atina'daki siyasetçilere saygı ve dostluk çağrısı, silah ticaretine vurgu

Bahçeli: Atina'daki siyasetçilere saygı ve dostluk çağrısı, silah ticaretine vurgu

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu ve Yunanistan yönetimine yönelik bir uyarı niteliği taşıyan ifadeler kullandı.

Toplantıda Bahçeli, Atina'daki siyasetçilere seslenerek şu ifadeleri dile getirdi:

"Atina’daki acemi siyasetçiler, Türkiye’nin besleyeceği saygı ve dostluğun İsrail’in satacağı silah ve mühimmattan daha güçlü olduğunu artık idrak etmelidir"

bahçeli'nin mesajının muhtevası:

Sözlerinde Türkiye'nin saygı ve dostluk beklentisi ile İsrail'in satacağı silah ve mühimmat arasında bir karşılaştırma yapan Bahçeli, mesajını diplomatik düzeyde bir uyarı olarak sundu. Kullanılan dil, hem karşı tarafa bir temenni hem de aktif bir hatırlatma niteliği taşıyor.

söylemin dış politikalara yansıma ihtimali:

Bahçeli'nin vurgusu, ilişkilerde güven ve karşılıklı saygının önemine dikkat çekiyor. Bu tür ifadeler, politika yapıcıların söyleminde önceliklerin hangi çerçevede algılandığına dair bir gösterge sunuyor; söylem, ilişkilere yön verebilecek bir beklenti ve duruş şeklinde okunabilir.

Genel olarak Bahçeli'nin açıklaması, partisinin grup toplantısında yapılmış bir değerlendirme olarak kayda geçti ve sözlerin muhataplarında nasıl karşılık bulacağı, ilerleyen süreçte gözlemlenecektir.

MHP Genel Başkanı Bahçeli: &quot;Atina&#039;daki acemi siyasetçiler, Türkiye&#039;nin besleyeceği saygı ve...

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Atina'daki acemi siyasetçiler, Türkiye'nin besleyeceği saygı ve dostluğun İsrail'in satacağı silah ve mühimmattan daha güçlü olduğunu artık idrak etmelidir"

Merve Çelik

Merve Çelik

 Politika & Dijital Medya Editörü

Dijital medya haberciliği deneyimiyle güncel siyasi söylemleri ve canlı yayın akışlarını derleyip yayına hazırlıyor.

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