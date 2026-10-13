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Karaman'da kara yolunda elektrikli bisiklet kazası: yaya ve sürücü yaralandı

Karaman-Konya kara yolunun 6. kilometresinde elektrikli bisikletin yaya M.G. (34) ile sürücü H.D. (42)'ye çarpması sonucu iki kişi yaralandı.

GİRİŞ: 13 Ekim 2026 - 11:18

GÜNCELLEME: 13 Ekim 2026 - 11:20

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Karaman'da kara yolunda elektrikli bisiklet kazası: yaya ve sürücü yaralandı

Karaman'da kara yolunda elektrikli bisiklet kazası: yaya ve sürücü yaralandı

Karaman-Konya kara yolunun 6. kilometresinde elektrikli bisikletin yaya M.G. (34)'ye çarpması sonucu trafik kazası meydana geldi. Çarpmanın etkisiyle devrilen elektrikli bisikletin sürücüsü H.D. (42) ile yaya yaralandı.

Kaza anı ve ilk müdahale:

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Yaralılar, olay yerindeki müdahalenin ardından ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Güvenlik ve soruşturma:

Polis ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlattı. Olayın oluş sebebi ve sorumlulukla ilgili tespitler, yürütülen inceleme sonucunda belirlenecek.

KARAMAN’DA ELEKTRİKLİ BİSİKLETİN YAYAYA ÇARPMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 2 KİŞİ...

KARAMAN’DA ELEKTRİKLİ BİSİKLETİN YAYAYA ÇARPMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 2 KİŞİ YARALANDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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