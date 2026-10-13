Manavgat'ta alevlerden çıkan Türk bayrağına itfaiyenin nezaketi

Antalya Manavgat'ta park halindeki kamyonet kullanılamaz hale geldi

Antalya'nın Manavgat ilçesi Bahçelievler Mahallesi 5004 Sokak'ta bir kamyonetin park halindeyken aniden hareket edip önündeki araca çarpmasıyla başlayıp alevlenen yangına, Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimi ekipleri müdahale etti. Kısa sürede kontrol altına alınan yangının ardından araç kullanılamaz hale geldi.

yangının gelişimi ve müdahale:

Olay yerindeki görgü tanıklarının anlattığına göre, araç park halindeyken aniden hareket etti ve önce önündeki aracın tamponuna çarptı, ardından motor bölümünden alev yükselmeye başladı. O anlar bölgedeki güvenlik kamerasına da yansıdı. İtfaiye ekipleri olay yerine ulaşarak hızlı müdahalede bulundu ve yangını söndürdü; yapılan incelemede motor bölümünün tamamen yanmış olduğu ve kapalı kasa kamyonetin kullanılamaz hale geldiği görüldü. Araçtan plastik meyve kasaları ve diğer eşyalar çıkarıldı.

Türk bayrağına gösterilen özen:

Yangın söndürüldükten sonra araç içerisinden çıkarılan bir panoda yer alan Türk bayrağı, duman nedeniyle yüzeyinde siyahlaşma göstermişti. Bu durumu fark eden bir itfaiye eri, eline aldığı bezle bayrağın üzerini nazikçe silerek temizledi; bir başka itfaiye görevlisi ise bayrağın bulunduğu panoyu yıkadı. İtfaiye ekiplerinin bu dikkatli davranışı, olay yerine gelenlerin ve çevredeki vatandaşların dikkatinden kaçmadı.

TÜRK BAYRAĞININ DUMAN NEDENİYLE TAMAMEN SİYAHA BÜRÜNDÜĞÜNÜ GÖREN İTFAİYE ERİ, ELİNE ALDIĞI BEZLE BAYRAĞIN ÜZERİNİ SİLERKEN, BİR BAŞKA İTFAİYE GÖREVLİSİ DE BAYRAĞIN BULUNDUĞU PANOYU YIKADI.