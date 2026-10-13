Kazı çalışması bozulan zemini ortaya çıkardı: Van'da lokantada kısmi çökme

İpekyolu'nda lokantanın bir bölümü çöktü:

Van’ın İpekyolu ilçesinde, Şerefiye Mahallesi Hastane 2. Sokak’taki eski Belediye İş Merkezi alanında yürütülen kazı çalışmaları sırasında bitişikte faaliyet gösteren bir lokantada çökme meydana geldi. Olay gece saatlerinde gerçekleşti ve çevrede paniğe yol açtı.

Olayın gelişimi:

Edinilen bilgilere göre, geçmiş yıllarda yıkılan Belediye İş Merkezi’nin bulunduğu alanda iş makineleriyle yürütülen kazı sırasında lokantanın bazı bölümleri çöktü. Çökme sonucu iş yerinde bulunan çeşitli eşya ve yapı malzemeleri zarar gördü. İlk belirlemelere göre can kaybı yaşanmadı, ancak iş yerinde maddi hasar oluştu.

Güvenlik önlemleri ve inceleme:

Olayın ardından bölgeye güvenlik şeridi çekilerek çalışma alanında tedbir alındı ve muhtemel yeni çökme riskine karşı önlemler uygulandı. Yetkililer, iş yerinde meydana gelen hasarın boyutunu tespit etmek üzere incelemelerin sürdüğünü bildirdi. Çevredeki esnaf ve vatandaşların yaşadığı endişeler dikkate alınarak gerekli ek tedbirlerin alınabileceği belirtildi.

ESKİ BELEDİYE İŞ MERKEZİ’NİN BULUNDUĞU ALANDA SÜRDÜRÜLEN KAZI ÇALIŞMALARI SIRASINDA BİTİŞİKTEKİ LOKANTADA ÇÖKME MEYDANA GELDİ