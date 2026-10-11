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Eflani'de örtü yangını ekiplerin çabasıyla büyümeden söndürüldü

Karabük'ün Eflani ilçesindeki Abakolu köyündeki örtü yangını, jandarma ve Orman İşletme ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü; 500 m² zarar gördü.

GİRİŞ: 11 Ekim 2026 - 18:41

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Eflani'de örtü yangını ekiplerin çabasıyla büyümeden söndürüldü

olay ve müdahale:

Karabük'ün Eflani ilçesinde, Abakolu köyü yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle örtü yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı arazözler sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

zarar ve sonuç:

Yangında yaklaşık 500 metrekarelik alan zarar gördü. Müdahalenin hızlı olması, yangının daha geniş bir alanı etkilemesini önledi ve yangının çevreye yayılma riski azaltıldı.

Olay, yerel ekiplerin koordineli müdahalesinin önemini bir kez daha gösterdi; benzer durumlarda zamanında ihbar ve anında müdahale, hasarın sınırlanmasında belirleyici oluyor.

Karabük’te örtü yangını büyümeden söndürüldü

Karabük’te örtü yangını büyümeden söndürüldü

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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