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Korkut'ta traktör devrildi: sürücü ağır yaralandı

Yolgözler köyü girişinde saat 10.40'ta devrilen traktörün altında kalan Mehmet Ferit Yavuz ağır yaralandı; ekipler hastaneye sevk etti.

GİRİŞ: 11 Ekim 2026 - 19:19

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Korkut'ta traktör devrildi: sürücü ağır yaralandı

Korkut'ta traktör devrildi: sürücü ağır yaralandı

Yolgözler köyü girişinde saat 10.40'ta meydana gelen kazada, Mehmet Ferit Yavuz'un kullandığı traktör devrildi. Sürücü, traktörün altında kalarak sıkıştı.

Kaza ve kurtarma:

Olayın bildirilmesi üzerine jandarma, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle sıkışan sürücü traktörün altından çıkarıldı ve olay yerinde ilk müdahale yapıldı.

Tedavi ve soruşturma:

Ağır yaralı olarak çıkarılan Yavuz, sağlık ekipleri tarafından ilk olarak Korkut Devlet Hastanesine kaldırıldı; burada yapılan müdahalenin ardından Muş Devlet Hastanesine sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

İHBAR ÜZERİNE OLAY YERİNE JANDARMA, SAĞLIK, İTFAİYE VE AFAD EKİPLERİ SEVK EDİLDİ.

İHBAR ÜZERİNE OLAY YERİNE JANDARMA, SAĞLIK, İTFAİYE VE AFAD EKİPLERİ SEVK EDİLDİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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