Osmaniye'den 8 ile yayılan bahis şebekesi çöktü: 59 gözaltı

Operasyonun kapsamı ve ilk bulgular

Jandarma Genel Komutanlığı KOM ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları tarafından yürütülen, Osmaniye merkezli operasyonlarda toplam 59 şüphelinin yakalandığı açıklandı. Soruşturma kapsamında şüphelilerin hesaplarında tespit edilen para hareketliliğinin yaklaşık 7 milyar lira olduğu bildirildi. Elde edilen bulgulara göre zanlılar internet siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynattı ve yasa dışı para transferlerine aracılık etti.

Soruşturma ve suç örgütünün işleyişi:

Operasyonlar, Jandarma Genel Komutanlığı KOM, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları, MASAK ve Düziçi Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirildi. Ekipler, şüphelilerin yasa dışı bahis gelirlerini çeşitli yöntemlerle finansal sisteme soktuklarını ve para transferlerinde aracılık ettiklerini tespit etti; ayrıca internet siteleri üzerinden bahis hizmeti sunduklarına ilişkin teknik ve mali deliller toplandı.

Tedbirler, el koyma ve resmi açıklama:

Soruşturma sonucu şüphelilere ait olduğu belirlenen toplam değeri 110 milyon lira olan 11 taşınmaz ve 61 taşınır malvarlığına tedbir kararı uygulandı. Ayrıca şüphelilerin hesaplarındaki yoğun para trafiği soruşturmanın önemli delilleri arasında yer aldı. İçişleri Bakanlığı operasyonla ilgili yaptığı açıklamada, "Vatandaşlarımızın huzurunu bozan hiçbir suç ve suçlunun cezasız kalmaması için siber suçlara yönelik yürüttüğümüz mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz. Kahraman jandarmamızı, Daire Başkanlıklarımızı, MASAK’ımızı, Osmaniye İl Jandarma Komutanlığımızı, Düziçi Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz" ifadelerine yer vererek, benzer suçlara karşı mücadelenin süreceğini vurguladı.

Osmaniye merkezli 8 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 59 şüpheli yakalandı