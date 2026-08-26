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Efteni Gölü'nde yeni düzenleme

Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından yürütülen projeyle Efteni Gölü İskele Mevkii'ne otopark, istinat duvarı, pere ve giriş ünitesi inşa ediliyor; Ekim'de hizmete açılacak.

GİRİŞ: 26 Ağustos 2026 - 09:21

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EDİTÖR: Aslı Han

Efteni Gölü'nde yeni düzenleme

Efteni gölü'nde çevre düzenlemesi sürüyor

Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından başlatılan "Efteni Gölü İskele Mevkii Otopark ve Çevre Düzenleme İşi" kapsamında göl çevresinde kapsamlı çalışmalar yürütülüyor. Projenin amacı, alanın hem ulaşım hem de ziyaretçi kullanım açısından daha düzenli ve güvenli bir yapıya kavuşturulmasıdır.

yapılacak düzenlemeler:

Proje dahilinde göl kenarına pere yapımı, istinat duvarı, giriş ünitesi ve otopark inşa edilmesi planlanıyor. Bu düzenlemeler, kıyı kullanımının organize edilmesini sağlayacak ve araç ile yaya trafiğinin daha güvenli yönetilmesine katkı sunacak.

tamamlama takvimi ve beklentiler:

Çalışmaların Ekim ayı içinde tamamlanarak ziyaretçilerin hizmetine açılması planlanıyor. Tamamlandığında bölgenin erişilebilirliği artacak, ziyaretçi yoğunluğu yönetimi kolaylaşacak ve göl çevresindeki genel düzen ile güvenlik standartları güçlendirilecektir.

DÜZCE’NİN ÖNEMLİ DOĞAL GÜZELLİKLERİ ARASINDA YER ALAN EFTENİ GÖLÜ’NDE ÇEVRE DÜZENLEME ÇALIŞMALARI...

DÜZCE’NİN ÖNEMLİ DOĞAL GÜZELLİKLERİ ARASINDA YER ALAN EFTENİ GÖLÜ’NDE ÇEVRE DÜZENLEME ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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