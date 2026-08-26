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Kuşadası'nda Atatürk Bulvarı yenileniyor: 12 bin metrekarelik kilit parke çalışması

Kuşadası Belediyesi, Karaova Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda zemin hazırlıklarını tamamlayıp yaklaşık 12 bin m² alana kilit parke döşeyecek.

GİRİŞ: 26 Ağustos 2026 - 09:40

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EDİTÖR: Aslı Han

Kuşadası'nda Atatürk Bulvarı yenileniyor: 12 bin metrekarelik kilit parke çalışması

Kuşadası'nda Atatürk Bulvarı yenileniyor

Kuşadası Belediyesi tarafından başlatılan çalışmada, Karaova Mahallesi sınırları içindeki Atatürk Bulvarı'nda yaklaşık 12 bin metrekarelik alanda kilit parke yol yapımı için zemin hazırlıkları sürdürüyor. Fen işleri ekipleri, mevcut altyapıyı inceleyip zemin düzenlemelerini titizlikle gerçekleştiriyor.

çalışmanın kapsamı:

Çalışma öncesi yürütülen etaplarda yolun alt yapısı güçlendiriliyor, drenaj ve dolgu düzenlemeleri yapılıyor. Hazırlıkların tamamlanmasının ardından bulvar boyunca kilit parke taşları döşenecek ve yol yüzeyi standartlara uygun şekilde tamamlanacak. Proje, bölgenin ulaşım konforunu ve yaya güvenliğini artırmaya odaklanıyor.

amaç ve süreklilik:

Belediye yetkilileri, kent genelinde üstyapı yatırımlarına hız verildiğini ve söz konusu çalışmaların yaşam kalitesini yükseltmeyi hedeflediğini belirtiyor. Projeler Başkan Ömer Günel döneminde hız kazanmış, yürütme görevi altında bulunan Belediye Başkan Vekili Tahsin Demirtaş döneminde de kesintisiz şekilde devam ediyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, program dahilinde ilerleyerek kısa sürede yolun hizmete açılmasını planlıyor.

Tamamlandığında Atatürk Bulvarı ve çevresi modern, güvenli ve konforlu bir ulaşım ağına kavuşacak; bölge sakinleri için erişilebilirlik ve günlük ulaşım daha düzenli hale gelecek.

KUŞADASI BELEDİYESİ, KARAOVA MAHALLESİ ATATÜRK BULVARI’NDA YAKLAŞIK 12 BİN METREKARELİK ALANDA...

KUŞADASI BELEDİYESİ, KARAOVA MAHALLESİ ATATÜRK BULVARI’NDA YAKLAŞIK 12 BİN METREKARELİK ALANDA GERÇEKLEŞTİRİLECEK KİLİT PARKE YOL YAPIMI İÇİN ZEMİN HAZIRLIK ÇALIŞMALARINA BAŞLADI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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