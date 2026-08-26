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Lütfi Köker Bulvarı'nda 25 milyonluk yenileme: sürüş ve yaya konforu öne çıkıyor

Mahalle içinden geçen Lütfi Köker Bulvarı'nda 25 milyon TL'lik yenileme kapsamında 8 bin 500 ton asfalt serimi tamamlandı; yaya ve sürüş konforu artırıldı.

GİRİŞ: 26 Ağustos 2026 - 09:54

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EDİTÖR: Aslı Han

Lütfi Köker Bulvarı'nda 25 milyonluk yenileme: sürüş ve yaya konforu öne çıkıyor

çalışmanın kapsamı:

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından Dulkadiroğlu ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde gerçekleştirilen yenileme çalışmasında, Lütfi Köker Bulvarı'nın çift yönlü güzergâhında kapsamlı asfalt serimi tamamlandı. Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen uygulamada birinci ve ikinci kat sıcak asfalt serimi yapılırken, toplamda 8 bin 500 ton sıcak asfalt kullanıldı ve projenin maliyeti yaklaşık 25 milyon TL olarak belirtildi.

Asfalt çalışmasının ardından yol çizgileri yenilenerek sürüş güvenliğinin artırılması hedeflendi. Bulvar boyunca yeni yürüyüş yolu imalatları tamamlanarak yaya ulaşımında konfor ve güvenlik önceliklendirildi. Yapılan müdahaleler mevcut altyapı üzerinde uzun vadeli dayanıklılık ve sürüş standardı yükseltmeyi amaçlıyor.

son aşama düzenlemeleri:

Projenin son etaplarında kavşak düzenlemeleri, peyzaj uygulamaları ve aydınlatma elemanlarının yenilenmesi planlanıyor. Bu düzenlemelerle birlikte bulvarın sadece ulaşım işlevi değil, aynı zamanda kent estetiği ve gece güvenliği açısından da standartlarının yükseltilmesi bekleniyor.

belediyenin ulaşım yatırımları:

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir merkezi, ilçeler ve kırsal mahallelerde yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarını sürdürerek ulaşım altyapısını güçlendirmeyi sürdürüyor. Lütfi Köker Bulvarı'ndaki yenileme çalışması da bu kapsamlı yatırım programının parçası olarak kent içi hareketliliği ve yaşam kalitesini artırmayı hedefliyor.

KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN DULKADİROĞLU İLÇESİ BAHÇELİEVLER MAHALLESİ’NDE...

KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN DULKADİROĞLU İLÇESİ BAHÇELİEVLER MAHALLESİ’NDE BULUNAN LÜTFİ KÖKER BULVARI’NDA GERÇEKLEŞTİRİLEN 25 MİLYON TL’LİK YOL YENİLEME ÇALIŞMASINDA ASFALT SERİMİ TAMAMLANDI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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