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Ev bitkilerinde gizli düşman bilinçsiz sulama ve yanlış toprak seçimi

Eskişehir'de 48 yıllık çiçekçi Zeki İlk, bilinçsiz sulamanın zararını, doğru toprak ve saksı değişiminin önemini ve bakım önerilerini paylaştı.

GİRİŞ: 26 Ağustos 2026 - 10:18

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EDİTÖR: Aslı Han

Ev bitkilerinde gizli düşman bilinçsiz sulama ve yanlış toprak seçimi

48 yıllık tecrübe: en yaygın hata bilinçsiz sulama

Eskişehir'de 48 yıldır çiçekçilik yapan Zeki İlk, ev bitkilerinde en sık yapılan yanlışın bilinçsiz sulama olduğunu vurguluyor. İlk, müşterilerine genellikle haftada bir ya da iki kez sulama önerdiklerini, buna rağmen sıkça "Toprak kurudukça su verdim" yanıtını aldıklarını aktarıyor. Toprağın her gün kuruması nedeniyle günlük sulama alışkanlığı oluştuğunu; bunun da bitkilerin dayanamayarak ölmesine yol açtığını belirtiyor.

Uzun ömürlü ve sağlıklı bitkiler için düzenli, ölçülü ve bitkiye özel sulama rejimi gerektiğinin altını çizen İlk, doğru uygulandığında birçok bitkinin her türlü şartta dayanabileceğini ifade ediyor.

toprak ve saksı seçimi

Toprak seçimi ve değiştirme zamanı bitki sağlığında belirleyici rol oynuyor. Zeki İlk, saksı topraklarının her 6 ayda bir yenilenmesi gerektiğini söylüyor ve marketlerde satılan bazı toprakların kaliteli olmadığını, bunun sonucu olarak solucan ve sinek üremesine yol açabileceğini ekliyor. Bu nedenle çiçekçilerden alınan düzgün ve gübreli toprakların tercih edilmesini öneriyor.

Ayrıca eve yeni alınan bitkilerde ilk müdahalenin önemine dikkat çekiyor: saksı küçükse zaman kaybetmeden daha geniş bir saksıya aktarılması ve kaliteli toprakla yenilenmesi gerektiğini belirtirken, sulama periyodunun da mutlaka çiçeği aldığınız ustadan öğrenilmesi gerektiğini söylüyor.

kesme çiçekler ve saksı bitkilerinde farklı bakım gereksinimleri

Zeki İlk, kesme çiçeklerle saksı çiçeklerinin bakım ihtiyaçlarının birbirinden tamamen ayrı olduğunu vurguluyor. Kesme çiçeklerde vazodaki suyun iki günde bir yenilenmesi, sap uçlarının hafifçe kesilerek serin bir yerde tutulması gerektiğini söylüyor ve direk güneş ışığının kesme çiçekleri çabuk soldurduğunu belirtiyor. Serin yerden bahsederken evdeki buzdolabının kastedilmediğini özellikle ekliyor.

Saksı çiçeklerinde ise türün ışık tercihinin önemli olduğuna dikkat çekiliyor: bazı türler gölgeyi sever, bazıları güneşi; ancak güneşi seven türlerin bile cam arkasından doğrudan ışık almaması gerektiğini, daha uygun yerlerin balkon veya bahçe gibi açık konumlar olduğunu söylüyor.

Son olarak Zeki İlk, çiçek bakımında insan faktörünün önemine vurgu yaparak, "En önemlisi de çiçeklerin canlı olduğunu unutmamak, onlarla konuşmak ve sevgimizi vermektir" sözleriyle bitkilerle düzenli ilgilenmenin ve doğru başlangıç bakımının önemini hatırlatıyor.

ESKİŞEHİR&#039;DE 48 YILDIR ÇİÇEKÇİLİK YAPAN ZEKİ İLK, EVLERDE ÇİÇEK BAKIMINDA YAPILAN TEMEL HATALARI...

ESKİŞEHİR'DE 48 YILDIR ÇİÇEKÇİLİK YAPAN ZEKİ İLK, EVLERDE ÇİÇEK BAKIMINDA YAPILAN TEMEL HATALARI AÇIKLAYARAK, UZUN ÖMÜRLÜ VE SAĞLIKLI BİTKİLER İÇİN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLARI PAYLAŞTI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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