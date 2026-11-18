Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'nde ileri minimal invaziv cerrahide önemli adım

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Hastanesi, İzmir ve Ege Bölgesi'nde ilk kez tamamen laparoskopik yöntemle sağ hepatektomi ameliyatını başarıyla gerçekleştirdi. Operasyonda karaciğerin yaklaşık yüzde 65'i çıkarıldı ve bu uygulama bölgedeki hepatopankreatobiliyer cerrahide yeni bir dönemin habercisi oldu.

Operasyonun ayrıntıları:

Sağ hepatektomi, karaciğerin sağ bölümünün çıkarılmasını içeren ve teknik açıdan en zor rezeksiyonlardan biri olarak kabul ediliyor. Geleneksel yöntemlerde geniş karın kesileri gerektiren bu müdahale, uygun vakalarda laparoskopik teknikle küçük kesilerden yürütülerek hastaya önemli avantajlar sağlayabiliyor. DEÜ'de yapılan operasyonda, laparoskopik yaklaşım sayesinde ameliyat sonrası ağrı azaldı, hastanede kalış süresi kısaldı ve hastanın günlük yaşama dönüşü hızlandı.

Bu yaklaşım ayrıca onkolojik süreçte ilaç tedavilerine daha erken başlanabilmesine olanak tanıyor; bu da kanserli hastaların tedavi planlarında kritik bir avantaj olarak değerlendiriliyor.

Ekip ve multidisipliner çalışma:

Ameliyatın cerrahi ekibinde Prof. Dr. Cihan Ağalar, Dr. Öğr. Üyesi Emre Karadeniz, Dr. Ece Nur Dural, Dr. Onur Mengeneci ve Hemşire Simge Sezer yer aldı. Anestezi yönetimini Prof. Dr. Bülent Serhan Yurtlu liderliğinde Dr. Esra Kalyoncu, Dr. Sinem Özçelik ve Anestezi Teknikeri Elif Kartal üstlendi. Ayrıca DEÜ Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı öğretim üyeleri Prof. Dr. Işıl Başara ve Prof. Dr. Canan Altay operasyon sürecine katkı sağladı.

DEÜ Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Cihan Ağalar, kliniğin deneyimine dikkat çekerek şunları belirtti: "Kliniğimizde bugüne kadar laparoskopik yöntemle 30’un üzerinde karaciğer ameliyatı gerçekleştirdik. Ancak bu operasyonla ilk kez karaciğerin yaklaşık yüzde 65’inin çıkarıldığı, bu ölçekte büyük bir karaciğer rezeksiyonunu tamamen laparoskopik yöntemle gerçekleştirmiş olduk." Ağalar, böyle bir müdahalenin ileri cerrahi deneyim, gelişmiş teknik altyapı ve güçlü ekip çalışması gerektirdiğini vurguladı.

Operasyon, farklı uzmanlık alanlarının koordineli çalışmasının önemini ve DEÜ Hastanesi'nin multidisipliner sağlık hizmeti yaklaşımını ortaya koydu. Hastanenin hedefi, cerrahideki bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip ederek uygun hastalara modern, güvenli ve etkili tedavi seçenekleri sunmaya devam etmek olarak açıklandı.

KARACİĞERİN YAKLAŞIK YÜZDE 65’İNİN ÇIKARILDIĞI OPERASYON, İLERİ DÜZEY MİNİMAL İNVAZİV KARACİĞER CERRAHİSİ ALANINDA BÖLGE İÇİN ÖNEMLİ BİR AŞAMA OLDU.