Manisa'da diyabet hastaları bir araya geldi

Manisa Büyükşehir Belediyesi ile Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) iş birliğinde düzenlenen program, diyabetli hastalar ve ailelerini bilgilendirme ve sosyal destek amaçlı bir araya getirdi. Etkinlik, bilgilendirici materyal dağıtımı, atölye çalışmaları ve müzikli etkinliklerle renklendi; çocuklar ve yakınları için moral ve dayanışma öne çıktı.

bilgilendirme ve sağlık desteği:

Etkinliğin ilk bölümünde katılımcılara diyabet ve sağlıklı yaşam konusunda broşürler dağıtıldı. Broşür dağıtımına Manisa Büyükşehir Belediyesi Koordinatörü Derya Hüner, Sağlık Hizmetleri Müdürü Ahmet Müştak Aydın, MCBÜ Hafsa Sultan Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. İsmet Topçu ve Başhekim Yardımcısı Prof. Dr. Cüneyt Balcıoğlu katıldı. Sağlıklı beslenmeye vurgu yapmak üzere katılımcılara meyve ikramında da bulunuldu.

etkinlik programı ve sosyal etkinlikler:

Programın ikinci bölümü MCBÜ Hafsa Sultan Hastanesi ortamında gerçekleştirildi. Derya Hüner, Ahmet Müştak Aydın, Başhekim Yardımcısı Hüseyin Gülen ve Prof. Dr. Betül Ersoy etkinlikte yer aldı. Mini konser, boyama ve el sanatları atölyeleri, bilgi yarışmaları ve halk danslarıyla katılımcılara hem eğlence hem de paylaşım ortamı sağlandı. Etkinlikte sunulan sağlıklı ikramlar ve atölyeler, ailelerin ve çocukların moral bulmasına katkı verdi.

Program sırasında diyabet hastaları ve yakınları deneyimlerini paylaşma imkânı buldu; etkinlik renkli ve samimi görüntülere sahne oldu.

uzman görüşü ve ailelerin tepkisi:

Çocuk Endokrinoloji Uzmanı Prof. Dr. Betül Ersoy, diyabetin çocuklarda giderek yaygınlaştığına dikkat çekerek, '28 yıldır Çocuk Endokrinoloji Uzmanıyım ve diyabetli hastalar bizim için gerçekten çok özel hastalar. Eskiden diyabet bu kadar yaygın değildi. Ancak son yıllarda hasta sayısı çok arttı. Artık çok küçük yaşlarda da diyabet tanısı konuluyor. Bu nedenle diyabetli hastalarımızı yakından takip ediyoruz. 14 Kasım Dünya Diyabet Günü dolayısıyla hastalarımıza yönelik böyle bir etkinlik düzenlemek istedik. Büyükşehir Belediyemiz de bu konuda bize destek oldu. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz' ifadelerini kullandı.

Etkinliğe iki oğluyla katılan Oya Çoban, 'Böyle bir etkinlik düzenlendiği için Büyükşehir Belediyesine teşekkür ederiz. Etkinlik hem bana hem de çocuğuma moral oldu' şeklinde konuştu. Kızının iki yıldır diyabet hastası olduğunu belirten Alime Ayçiçek ise 'Kızım için buraya geldik. Büyükşehir Belediyesine çok teşekkür ediyoruz. Bu tür etkinliklerin devam etmesini istiyoruz' dedi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin sağlık alanında farkındalık oluşturmak, diyabetli hastaların sosyal yaşama katılımını desteklemek ve ailelere moral sağlamak amacıyla benzer çalışmaları sürdürmeye devam edeceği belirtildi.

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İLE MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ İŞ BİRLİĞİNDE DÜZENLENEN ETKİNLİKTE DİYABET HASTALARI VE AİLELERİ BİR ARAYA GELDİ