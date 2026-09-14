eğitim yatırımları ve pisa başarısının yankıları: gençlikten umutlu bir açılış konuşması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, eğitim yılı açılışında PISA başarısını ve yatırımları değerlendirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2026-2027 Eğitim Öğretim Yılı Açılışı ile Ankara’da yapımı tamamlanan eğitim yatırımlarının toplu açılış törenine Gazi Anadolu Lisesi’nden katıldı. Konuşmasında PISA 2025 sonuçlarına dönük değerlendirmeler yaparken, eğitime ayrılan kaynakların artırıldığına ve yeni okul yatırımlarına vurgu yaptı.

Erdoğan, öğretmenlere ve öğrencilere yönelik teşekkür ve temennilerle başladığı konuşmasında, görevleri sırasında hayatını kaybeden eğitim çalışanlarını rahmetle andı. Genç nesilden umutlu olduğunu ifade ederek, ülke genelindeki başarı grafiğinin giderek yükseldiğini belirtti.

PISA 2025 verileri ve yapılan yorumlar:

Konuşmada öne çıkan başlıklardan biri PISA 2025 sonuçları oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 91 ülkenin katıldığı rapora atıfta bulunarak Türkiye’nin fen bilimleri, matematik ve okuma becerileri alanlarında OECD ülkeleri arasında puanını en fazla artıran ülke olduğunu söyledi. Erdoğan, "Milletçe hepimizi sevindirmesi gereken bu başarıyı maalesef birilerinin karalamaya, küçümsemeye, önemsizleştirmeye çalıştıklarını da görüyoruz" diyerek, verinin önemine dikkat çekti.

Erdoğan, Türkiye’nin üç alandaki başarı sıralamasının yüzde 50 oranında arttığını ve fırsat eşitliği açısından avantajlı ile dezavantajlı öğrenci grupları arasındaki performansı yükselten tek OECD ülkesi olduğunun altını çizdi. Bu sonuçların eğitim camiasına hayırlı olmasını dileyip emeği geçenleri tebrik etti.

Kaynak tahsisi ve altyapı yatırımları:

Erdoğan, eğitime verdikleri önemi rakamlarla anlattı: 2002’de merkezi bütçeden eğitime ayrılan payın %7,6 olduğunu, son 24 yıldır bu payın ilk sırada olduğunu ve söz konusu payı 2026'da %15,33 seviyesine çıkardıklarını belirtti. Derslik sayısının 2002’de 343 bin iken bugün 626 bine ulaştığını kaydetti.

Ankara özelinde son iki yılda 1 milyar 989 milyon lira tutarında yatırım yapılarak 30 yeni okul açıldığı ve 544 yeni derslik hizmete alındığı bilgisini verdi. Ayrıca ücretsiz ders kitabı projesi kapsamında bugüne kadar 4 milyar 306 milyondan fazla ders kitabının öğrencilere ulaştırıldığını dile getirdi.

Bu yatırımların amacını "yarının Türkiye'sini en iyi, en modern, en dayanıklı şekilde inşa etmek" olarak özetleyen Erdoğan, eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak ve öğretmenlerin görevlerini huzur içinde yerine getirmeleri için kaynak seferber ettiklerini vurguladı.

Yeni nesil eğitim hedefleri ve değer vurgusu:

Erdoğan, eğitimin nasıl verilmesinin de önemli olduğuna dikkat çekti; öğrencilerin vizyonunun ve ufkunun geniş tutulması, teknolojiyi iyi kullanırken risklerine karşı bilinçli olunması gerektiğini söyledi. Eğitim modelinin özünde "köklerden geleceğe" yaklaşımının bulunduğunu belirterek, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile bilgiyi çağın gerekleriyle birlikte milli değerlerle harmanlamayı hedeflediklerini aktardı.

Hedeflenen gençlik profili; eleştirel düşünebilen, problem çözebilen, sorumluluk sahibi, yetkin ve erdemli bireyler olacak şekilde tarif edildi. Erdoğan, bu nesillerden mühendis, doktor, öğretmen, bilim insanı, sanatçı ve siyasetçi çıkacağını, Türkiye’nin geleceğini gençlerin şekillendireceğini söyledi.

Öğretmenlere yönelik beklentisini de paylaşan Cumhurbaşkanı, öğrencileri okumaya, araştırmaya ve düşünmeye teşvik etmeleri gerektiğini belirtti. Ailelere ise sınav başarısının yanı sıra ahlak, saygı ve milli-manevi değerlerin önemini korumaları çağrısında bulundu.

Törenin diğer anları:

Programda Sincan Itri Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinin koro performansı yer aldı. Ankara Güzel Sanatlar Müzik İlkokulu’ndan Kıvanç ve Bengü isimli iki öğrencinin seslendirdiği "İlim İlim Bilmektir" ve "Çay Elinden Öteye" eserleri sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan çocukların yanına giderek şarkılardan bir bölümüne eşlik etti ve öğrencilerle kısa bir sohbet gerçekleştirdi.

Tören, Ümitköy Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Harun Yılmaz tarafından yapılan açılış duası ve kurdele kesimiyle sona erdi. Erdoğan konuşmasında, gençlere güvenini ifade ederek onları büyük düşünmeye, azimle çalışmaya ve milli değerlere bağlı kalmaya davet etti.

Sonuç olarak, tören hem PISA 2025 sonuçlarının ülke gündemindeki yansımalarını hem de merkezi bütçe ve yerel yatırımlarla eğitime verilen önemi somut rakamlarla ortaya koydu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın mesajı, başarıyı sahiplenme ve gençlikle ilgili beklentileri vurgulama eksenindeydi; aynı zamanda elde edilen PISA kazanımlarının siyasi tartışmalara kurban edilmemesi gerektiği uyarısı da içeriyordu.

CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN, 2026-2027 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI AÇILIŞI VE ANKARA’DA YAPIMI TAMAMLANAN EĞİTİM YATIRIMLARININ TOPLU AÇILIŞ TÖRENİNE KATILDI.