Çocuklar minyatürlerle Balıkesir'in tarihine dokundu

Minyatürlerle kent hafızası canlandı

Altıeylül Belediyesi tarafından düzenlenen Avrupa Miras Günleri etkinliği kapsamında, Akademinik Anaokulu öğrencileri Çamlık'taki Mini10 Minyatür Müzesi'ni ziyaret etti. Etkinlik, miniklere Balıkesir'in mimari ve kültürel mirasını somut örnekler üzerinden tanıtmayı hedefledi. Müzedeki küçük ölçekli yapılar, çocuklara şehrin farklı dönemlerine dair görsel ve tarihsel bir bağlam sundu.

Gezi ve gözlemler:

Çocuklar rehberler eşliğinde müzedeki eserleri ilgiyle inceledi. Minyatürler; cami, konak, kentsel dokuyu temsil eden yapılar ve tarihsel dönemlere ait mimari detaylarla zenginleştirilmişti. Öğrencilerin farklı mimari öğelere gösterdiği merak, rehberlerin yaş gruplarına uygun anlattıkları bilgilerle pekiştirildi. Gezide, yapıların kullanım amaçları, mimari özellikleri ve şehir kimliğindeki yerleri basit ve anlaşılır biçimde aktarıldı.

Kültürel miras bilinci:

Etkinlik, miniklerin yalnızca bugünkü kenti değil, geçmişten günümüze taşınan kültürel değerleri de tanımasını sağladı. Altıeylül Belediyesi yetkilileri, bu tür çalışmalarla çocuklarda tarihi mirasa ilişkin farkındalık oluşturulmasının amaçlandığını belirtti. Ziyaret sırasında vurgulanan bir diğer önemli nokta ise tarihi yapıların korunmasının ve gelecek kuşaklara aktarılmasının önemi oldu.

Mini10 Minyatür Müzesi ziyareti, Balıkesir'in mimari zenginliğini küçültülmüş ölçekte sunarak çocukların kent belleğine duygusal ve bilişsel bağlar kurmasını sağladı. Etkinliğin ardından benzer yaş gruplarına yönelik eğitim ve kültür programlarının sürdürülmesinin önemi üzerinde duruldu ve çocukların mirasla doğrudan temas kurmasının uzun vadeli farkındalık oluşturacağına dikkat çekildi.

MİNİK ÖĞRENCİLER BALIKESİR’İN MİMARİ MİRASINI MİNYATÜRLERLE KEŞFETTİ