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eğitim yöneticiliğine dönüş: Erzincan'da yeniden görev alacaklara seminer verildi

Erzincan'da düzenlenen Eğitim Kurumları Yönetici Yetiştirme Semineri, 1-10 Eylül tarihlerinde hafta içi 08.45-17.10 arasında toplam 64 saat sürecek ve yöneticilerin mesleki yeterliğini güçlendirmeyi hedefliyor.

GİRİŞ: 01 Eylül 2026 - 22:17

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EDİTÖR: Kaan Yavuz

eğitim yöneticiliğine dönüş: Erzincan'da yeniden görev alacaklara seminer verildi

Seminerin düzeni ve katılımcılar:

Erzincan İl Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen Eğitim Kurumları Yönetici Yetiştirme Semineri (Yöneticilikten Ayrılanların Yeniden Görevlendirilmesi) programına, yeniden yönetici olarak görevlendirilecek eğitim yöneticileri katıldı. Açılışta konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Hacı Ömer Kartal, seminerin eğitim yönetimi açısından önemine ve yöneticilerin üstleneceği sorumluluklara dikkat çekti.

Program süresi ve takvimi:

Seminer 1-10 Eylül tarihleri arasında, hafta içi günlerde 08.45-17.10 saatleri arasında yürütülecek; eğitim toplam 64 saat ve 8 gün sürecek şekilde planlandı. Bu zaman dilimi içinde teori ve uygulamaya yönelik oturumların yer alması hedefleniyor.

Beklenen kazanımlar ve amaç:

Programın temel amacı, eğitim yöneticilerinin mesleki bilgi ve becerilerini geliştirmek, yöneticilik görevlerine hazırlanmalarını sağlamak ve eğitim kurumlarının daha etkin yönetilmesine katkı sunmaktır. Seminer, yöneticilere işleyiş süreçleri, görev sorumlulukları ve kurumsal yönetim anlayışına ilişkin değerlendirme ve pekiştirme imkânı sağlayacaktır.

Yerel düzeyde yürütülen bu tür yetiştirme programları, yöneticilerin görevlerine yeniden başlarken güncel yaklaşımları benimsemelerine ve kurumlarda koordinasyonun güçlenmesine katkı vermesi bekleniyor.

ERZİNCAN’DA EĞİTİM YÖNETİCİLERİNE YÖNELİK SEMİNER DÜZENLENDİ

ERZİNCAN’DA EĞİTİM YÖNETİCİLERİNE YÖNELİK SEMİNER DÜZENLENDİ

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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