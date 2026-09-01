Dolar 48,2729 +0,01%
Euro 55,9850 -0,24%
Bist 14.229,01 -0,73%
Altın Gram 6.787,55 -2,41%
EUR/USD 1,1593 -0,26%
Brent Petrol 95,08 +5,07%
--°

İmam hatip yöneticileri yeni eğitim yılı hazırlıkları için Erzincan'da toplandı

Erzincan'da imam hatip yöneticileri 2026-2027 hazırlık toplantısında kayıt süreçleri, mevzuat uygulamaları ve okul iş birliğini değerlendirdi.

GİRİŞ: 01 Eylül 2026 - 22:15

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Ayşe Şen

İmam hatip yöneticileri yeni eğitim yılı hazırlıkları için Erzincan'da toplandı

Erzincan'da 2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesi istişare toplantısı yapıldı

Erzincan İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde, 2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesi imam hatip liseleri ve imam hatip ortaokullarının yöneticilerinin katıldığı bir istişare ve bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya, İl Milli Eğitim Müdürü Hacı Ömer Kartal, İl Milli Eğitim Şube Müdürleri Hacı Ahmet Geçen ve Doğan Çimen ile ildeki imam hatip okullarının müdürleri katıldı.

Toplantının gündemi:

Görüşmelerde öncelikli olarak kayıt işlemleri ve ilgili süreçlerin sağlıklı yürütülmesi ele alındı. Okul yönetimlerinin öğrenci ve veli taleplerini mevzuat çerçevesinde değerlendirmesi gerektiği vurgulandı. Ayrıca okullar arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi ve eğitim öğretim faaliyetlerinin daha etkin hale getirilmesine yönelik uygulama ve koordinasyon konuları detaylı şekilde tartışıldı.

Değerlendirme ve kapanış:

Toplantı sonunda İl Milli Eğitim Müdürü Hacı Ömer Kartal, yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını dileyerek okul yöneticilerine görevlerinde kolaylık ve başarı temennisinde bulundu. Katılımcılar, toplantıda ele alınan esasların sahada uygulanması ve düzenli iletişimle takip edilmesi konusunda mutabık kaldı.

ERZİNCAN’DA İMAM HATİP OKULLARININ YÖNETİCİLERİYLE YENİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TOPLANTISI...

ERZİNCAN’DA İMAM HATİP OKULLARININ YÖNETİCİLERİYLE YENİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TOPLANTISI YAPILDI

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

eğitim yöneticiliğine dönüş: Erzincan'da yeniden görev alacaklara seminer verild...
images

Konya akademik yayıncılığın küresel buluşma noktası oluyor
images

Akademik yükselişi cübbe ile taçlandırdılar: İnönü Üniversitesi töreni
images

Emirdağ’da yaz Kur'an kursu şampiyonlarına ödül töreni

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Gece yarısı çarpışma: İnegöl'de motosiklet sürücüsü ile yolcusu yaralandı

Ruhunu geri kazanan semtin simgesi: Yeni Cami'nin ışıkları yıllar sonra yandı

Sivasspor kadrosunda ayrılık: Badji ile sözleşme sona erdi

Rafael Leao Galatasaray'da sahaya ilk adımını attı

TREND HABERLER

Galatasaray antrenmanda ritmini yükseltti: Göztepe sınavı için son dokunuşlar

Trump, Venezuela iş birliğiyle küresel boyutta dev bir petrol anlaşması ilan etti

Kırıkkale'de alkollü ve ehliyetsiz sürücünün neden olduğu kaza: aynı aileden 4 yaralı

Sağanak altında Semicenk coşkusu

Uşak'ta millî mücadele, zafer ve gençlik günleri başladı

Zafer kutlamaları nedeniyle Vatan Caddesi sabah saatlerinde trafiğe kapatıldı

İstanbul'da av yasağının bitmesiyle sezonun ilk ağları indirildi

Birlik ve bağımsızlık vurgusu: başkan vekili Terekeci Özkan'dan 30 ağustos mesajı