İmam hatip yöneticileri yeni eğitim yılı hazırlıkları için Erzincan'da toplandı

Erzincan'da 2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesi istişare toplantısı yapıldı

Erzincan İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde, 2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesi imam hatip liseleri ve imam hatip ortaokullarının yöneticilerinin katıldığı bir istişare ve bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya, İl Milli Eğitim Müdürü Hacı Ömer Kartal, İl Milli Eğitim Şube Müdürleri Hacı Ahmet Geçen ve Doğan Çimen ile ildeki imam hatip okullarının müdürleri katıldı.

Toplantının gündemi:

Görüşmelerde öncelikli olarak kayıt işlemleri ve ilgili süreçlerin sağlıklı yürütülmesi ele alındı. Okul yönetimlerinin öğrenci ve veli taleplerini mevzuat çerçevesinde değerlendirmesi gerektiği vurgulandı. Ayrıca okullar arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi ve eğitim öğretim faaliyetlerinin daha etkin hale getirilmesine yönelik uygulama ve koordinasyon konuları detaylı şekilde tartışıldı.

Değerlendirme ve kapanış:

Toplantı sonunda İl Milli Eğitim Müdürü Hacı Ömer Kartal, yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını dileyerek okul yöneticilerine görevlerinde kolaylık ve başarı temennisinde bulundu. Katılımcılar, toplantıda ele alınan esasların sahada uygulanması ve düzenli iletişimle takip edilmesi konusunda mutabık kaldı.

ERZİNCAN’DA İMAM HATİP OKULLARININ YÖNETİCİLERİYLE YENİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TOPLANTISI YAPILDI