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Malazgirt'te gençlerden Filistin'e dayanışma kermesi

Süphan Anadolu Lisesi'nde öğretmen ve öğrencilerin düzenlediği kermesle elde edilen gelir, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere Filistin'e gönderilecek.

GİRİŞ: 12 Ekim 2026 - 12:15

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EDİTÖR: Ayşe Şen

Malazgirt'te gençlerden Filistin'e dayanışma kermesi

Malazgirt'te Süphan Anadolu Lisesi'nden Filistin'e destek

Süphan Anadolu Lisesi tarafından Muş'un Malazgirt ilçesinde Filistin halkına destek amacıyla anlamlı bir etkinlik düzenlendi. Organizasyon, okul yönetimi, öğretmenler ve öğrencilerin iş birliğiyle hayata geçirildi.

etkinliğin hazırlanışı:

Okul Müdürü Tuncay Öğreten öncülüğünde yürütülen çalışmada, öğrenciler gönüllülük esasına göre stantların hazırlanmasında aktif rol aldı. Etkinlikte ev yapımı yiyecekler ve çeşitli ürünler satışa sunuldu; amaç öğrencilerin toplumsal duyarlılık ve yardımlaşma bilincini güçlendirmek olarak açıklandı.

ziyaret ve amaçlanan yardım:

Etkinliği ziyaret eden Malazgirt Kaymakamı Ahmed Tayyib Kahraman, stantları tek tek dolaşarak emeği geçenleri kutladı. Katılımın yüksek olduğu kermesten elde edilen gelirin Filistin'deki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacağı bildirildi.

Okul yönetimi, böyle çalışmaların öğrencilerde dayanışma duygusunu pekiştirdiğini vurgulayarak, benzer sosyal sorumluluk projelerinin sürdürüleceğini belirtti.

MUŞ’UN MALAZGİRT İLÇESİNDEKİ SÜPHAN ANADOLU LİSESİ TARAFINDAN FİLİSTİN HALKINA DESTEK OLMAK...

MUŞ’UN MALAZGİRT İLÇESİNDEKİ SÜPHAN ANADOLU LİSESİ TARAFINDAN FİLİSTİN HALKINA DESTEK OLMAK AMACIYLA ANLAMLI BİR ETKİNLİK DÜZENLENDİ.

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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