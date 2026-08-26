Eğitime ara yok: Yığılca'da mevsimlik tarım işçisi çocuklarına destek

Düzce’nin Yığılca ilçesinde, mevsimlik tarım işçisi ailelerin çocuklarının eğitim hayatından kopmaması amacıyla yürütülen proje kapsamında çalışmalar sürüyor. Kaymakam Mustafa Talha Aydın, proje koordinasyonunu üstlenen İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Pikolo Derneği ile ortak yürütülen etkinlikleri Gazi İlkokulu'nda yerinde inceledi.

Projenin hedefleri:

Projeyle amaçlanan öncelikli konular arasında, mevsimlik tarım işçisi ailelerin ilçede bulunduğu dönemde çocukların eğitimden kopmasının önlenmesi, küçük yaşta çalıştırılmalarının engellenmesi ve çocukların sosyal gelişimlerinin desteklenmesi bulunuyor. Bu hedefler doğrultusunda hem eğitim hem de sosyal ve kültürel etkinliklere önem veriliyor.

Yürütülen çalışmalar:

Gazi İlkokulu'nda gerçekleştirilen faaliyetlerde öğrencilere yönelik çeşitli eğitim programları ve sosyal etkinlikler düzenleniyor. Kaymakam Aydın, çalışmalar hakkında bilgi alarak öğrencilerle sohbet etti ve onların eğitim sürecine devam etmelerinin önemine vurgu yaptı. Projede görev alan öğretmenler ve paydaşlarla bir araya gelerek yürütülen faaliyetlerin etap etap planlandığını gördü.

Kaymakam Aydın, mevsimlik tarım işçisi ailelerin ve ilçede misafir olarak bulunan çocukların kamu hizmetlerinden en iyi şekilde yararlanabilmesi için çalışmaların süreceğini belirtti ve projede emeği geçen İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Pikolo Derneği, öğretmenler ve tüm paydaşlara teşekkür etti. Öğrencilerin yüzlerindeki mutluluğun önemine dikkat çekilerek destek çalışmalarının devam edeceği ifade edildi.

YIĞILCA KAYMAKAMI MUSTAFA TALHA AYDIN, İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İLE PİKOLO DERNEĞİ KOORDİNASYONUNDA YÜRÜTÜLEN PROJE KAPSAMINDA GAZİ İLKOKULU’NDA GERÇEKLEŞTİRİLEN EĞİTİM VE SOSYAL ETKİNLİKLERİ YERİNDE İNCELEDİ.